الوحدة ينوي الاستغناء عن لوكاس فييرا



مصطفى الديب (أبوظبي)



تتجه النية داخل نادي الوحدة إلى الاستغناء عن الأرجنتيني لوكاس فييرا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، ولم يشارك فييرا في أي مباراة رسمية، سواء في «دوري أدنوك للمحترفين» أمام عجمان وشباب الأهلي، أو ذهاب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، ولم ينل اللاعب إعجاب الجهاز الفني بقيادة البرتغالي مورايس، الأمر الذي يجعل الاتجاه الأكبر هو الاستغناء عنه، واستبداله بأجنبي جديد.

وتكثف إدارة النادي جهودها حالياً للتعاقد مع مهاجم أجنبي في الفترة الحالية، وقبل انطلاق دوري أبطال آسيا للنخبة المقرر أن تنطلق مشاركة الوحدة فيه بلقاء الاتحاد السعودي يوم 15 سبتمبر الجاري.

وفي حال الاستغناء عن لوكاس فييرا تكون الفرصة متاحة أمام النادي للتعاقد مع أجنبي جديد قبل إغلاق باب القيد في أول أكتوبر المقبل.

ويستعد الوحدة لخوض مباراة العودة أمام عجمان غداً في إياب الدور الأول من «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي»، وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب استاد آل نهيان بالعاصمة أبوظبي انتهت بالتعادل 1-1.

ويخوض «أصحاب السعادة» 6 مواجهات خلال الشهر الجاري في 3 بطولات مختلفة، والبداية غداً أمام عجمان في «كأس مصرف أبوظبي الإسلامي» واتحاد كلباء في الجولة الثالثة من «دوري أدنوك للمحترفين» يوم 11 سبتمبر، واتحاد جدة السعودي في «نخبة آسيا» يوم 15 سبتمبر، والظفرة في الجولة الرابعة من «دوري أدنوك للمحترفين» يوم 19 سبتمبر، قبل أن يلتقي الجزيرة في الجولة الخامسة يوم 24 سبتمبر، وأخيراً تراكتور الإيراني في «نخبة آسيا» يوم 29 سبتمبر.