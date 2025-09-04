الجماهير تترقب «معركة الملاكمة» بين كانيلو وكراوفورد!



الرياض (د ب أ)



تترقب جماهير الملاكمة حول العالم يوم 13 سبتمبر، الحدث الأبرز على أرض ملعب أليجيانت ستاديوم في مدينة لاس فيجاس الأميركية.

ويصطدم المكسيكي ساؤول «كانيلو» ألفاريز بالأميركي تيرينس كراوفورد في نزال استثنائي، يدخل ضمن فعاليات موسم الرياض، في ليلة وصفت بأنها إحدى أهم أمسيات الملاكمة الحديثة.

ويدافع فيها كانيلو عن اللقب الموحد للوزن فوق المتوسط، فيما تنقل الأمسية المنتظرة مباشرة عبر منصة نتفلكس - وفقاً لبيان لها - لملايين المتابعين من مختلف القارات، في مشهد عالمي ينتظر أن يكتب فصلاً جديداً في تاريخ الرياضة.

إلى ذلك، تشهد البطاقة الرئيسية نزالات قوية إلى جانب القمة المرتقبة، حيث يخوض الإيرلندي كالوم والش نزالا في وزن السوبر ولتر أمام الأميركي فيرناندو فارجاس جونيور، فيما يدخل الفرنسي كريستيان مبيلي، المصنف الأول عالمياً في وزن السوبر متوسط، اختباراً صعباً أمام الجواتيمالي ليستر مارتينيز.

كما يظهر الملاكم السعودي محمد العقل في نزال مرتقب ضد الأميركي ترافيس كينت كراوفورد، في وزن الكروزرويت، وهي مواجهة تحظى بترقب خاص من الجمهور السعودي.

أما النزالات التمهيدية، فتشهد بدورها أسماء لامعة، حيث يلتقي الأوكراني سيرهيي بوهاتشوك بالأميركي براندون آدامز في وزن الوسط ضمن عشر جولات قوية، فيما يواجه الكازاخستاني إيفان ديشكو نظيره الأميركي جيرماين فرانكلين جونيور في الوزن الثقيل. و

في السوبر فيذر، يدخل الياباني ريتو تسوتسومي اختباراً من ست جولات أمام الأمريكي خافيير مارتينيز، بينما يخوض السعودي سلطان المحمد مواجهة خاصة أمام الأمريكي مارتن كارابالو في السوبر لايت على مدى أربع جولات.

ويلعب الأميركي ستيفن نيلسون بالكوبي رايكو سانتانا في وزن خفيف الثقيل على مدى عشر جولات، بينما تجمع مواجهة السوبر متوسط بين المكسيكي ماركو فيردي والأوروجوياني ماركوس أوسوريو على مدى ست جولات، في نزال ينتظر أن يكون مليئاً بالإثارة.

ومع انتهاء النزالات التمهيدية والبطاقات المساندة، تتجه كل الأنظار إلى النزال الرئيسي الذي يضع كانيلو وكراوفورد وجهاً لوجه في مواجهة تم وصفها بأنها «معركة الحسم»، حيث يسعى كل طرف لتأكيد هيمنته وكتابة إنجاز جديد في سجله الحافل، في ليلة استثنائية ينتظر أن تحبس الأنفاس، وتضع الجماهير أمام لحظة تاريخية لا تتكرر.