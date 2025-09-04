الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

اتحاد الرياضات البحرية يطلق مبادرة استراتيجية لبناء الهوية البصرية للأبطال

4 سبتمبر 2025 11:30

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن اتحاد الرياضات البحرية إطلاق مبادرة نوعية تهدف إلى تمكين الرياضيين من بناء ملفات احترافية متكاملة تعكس إنجازاتهم وتساعدهم على جذب الرعاة، وذلك من خلال تنظيم جلسات تصوير احترافية 6 و13 سبتمبر الجاري بمقر اللجنة الأولمبية في دبي، تحت شعار: «الملف القوي هو مفتاح النجاح».
وتأتي المبادرة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها عالم الرياضة الحديثة، حيث أصبح التسويق الرياضي والهوية البصرية من أهم العوامل المؤثرة في نجاح اللاعبين وحصولهم على فرص الرعاية والدعم، وتشير تقارير دولية، من بينها تقارير الاتحاد الدولي للتسويق الرياضي عام 2024، إلى أن أكثر من 70% من عقود الرعاية الرياضية تعتمد على قوة الهوية البصرية وصورة الرياضي الاحترافية.
وتسعى المبادرة إلى مساعدة الأبطال الإماراتيين في تقديم أنفسهم بشكل احترافي يواكب المعايير العالمية، الأمر الذي يسهم في تعزيز فرص مشاركتهم في البطولات الدولية، وجذب الاستثمارات والرعاة، بما يواكب رؤية الإمارات في تطوير الاقتصاد الرياضي وترسيخ مكانتها على الساحة العالمية.
وقال محمود المنصوري، المدير الفني في الاتحاد: «نعمل على تقديم مبادرات مبتكرة تواكب أفضل الممارسات العالمية في التسويق الرياضي، بهدف تمكين أبطالنا من بناء صورة احترافية تعكس إنجازاتهم، وتفتح لهم آفاقاً جديدة في عالم الاحتراف والرعاية الرياضية، وهذه الخطوة تمثل استثماراً استراتيجياً في مستقبل الرياضيين، وتنسجم مع توجهات الدولة في دعم القطاع الرياضي، وتعزيز حضوره عالمياً.
وتأتي المبادرة ضمن سلسلة من البرامج التطويرية التي أطلقها الاتحاد لدعم الرياضيين في مختلف الجوانب الفنية والإعلامية، وبما يعزز قدرتهم التنافسية في المحافل الإقليمية والدولية.

 

الإمارات
أبوظبي
اتحاد الرياضات البحرية
دبي
اللجنة الأولمبية الوطنية
