«الأبيض الأولمبي» يتسلح بـ«الدفعة المعنوية» على طريق «النهائيات الآسيوية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)



سطّر منتخبنا الأولمبي فوزاً تاريخياً، بعدما اكتسح جوام بنتيجة قياسية «13-0»، في المباراة التي أقيمت على استاد آل نهيان في أبوظبي، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 23 عاماً 2026 في السعودية.

ويعد الانتصار العريض لـ «الأبيض الأولمبي» أكبر فوز في تاريخ مشاركات المنتخب قارياً، وثاني أكبر نتيجة في الجولة الافتتاحية للتصفيات الحالية التي شهدت إقامة 22 مباراة في المجموعات الـ11، بعد فوز أستراليا على جزر شمال ماريانا 14-0 في المجموعة الرابعة.

ولم تخلُ الجولة الأولى في التصفيات من مشاهد الأرقام القياسية، وتحقيق انتصارات عدة كبيرة، أبرزها فوز قطر على بروناي 13-0 في المجموعة الثامنة، وتفوق الأردن على بوتان 11-0 في المجموعة الأولى، إلى جانب فوز العراق على باكستان 8-1 في المجموعة السابعة.

ورغم أن منتخب جوام أكمل المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 13، بعد طرد إدواردو بيديمونتي، فإن «الأبيض الأولمبي» لم يترك مجالاً للمفاجآت، وفرض أفضليته المطلقة منذ البداية حتى صافرة النهاية، ليتناوب على تسجيل الأهداف كل من جونيور نداي، يوسف المرزوقي، مايد الكاس «هاتريك»، سولومون سوسو، محمد جمعة المنصوري «هدفين»، أحمد مال الله، منصور المنهالي «هدفين»، ضاري فهد، وعيسى خلفان.

وعبّر الأوروجوياني مارسيلو برولي، مدرب «الأبيض الأولمبي»، عن سعادته بالفوز قائلاً في المؤتمر الصحفي: «المباراة الأولى دائماً مهمة، والهدف المبكر إلى جانب الطرد سهّل من مهمتنا، لكن ما أسعدني هو الجدية والانضباط الكبير من اللاعبين طوال 90 دقيقة».

وأضاف: «أعتز بحصد أكبر فوز مع المنتخب في مشاركاته القارية، لكن هذا ليس هو الهدف الأساسي، وتركيزنا ينصب على التأهل إلى النهائيات، وبناء منتخب قوي للمستقبل».

من جانبه، شدد منصور المنهالي مهاجم المنتخب والمُتوج بجائزة «رجل المباراة» بعد تسجيله ثلاثة أهداف، على أن النتيجة تمثل مجرد بداية، وقال: «الفوز الكبير يمنحنا دفعة معنوية، لكن التصفيات لم تُحسم بعد، تنتظرنا مباراتان مهمتان، وعلينا أن نحافظ على التركيز».

وحول تعليقه على مردوده الإيجابي في تسجيل الأهداف، على مستوى نادي الوحدة والمنتخب، بعدما تُوج بلقب «هداف الرديف» لموسمين على التوالي، فضلاً عن «الثنائية» في أولى مباريات «الأبيض الأولمبي» في التصفيات، قال المنهالي: «سعيد بالثقة التي منحني إياها المدرب، وأطمح دائماً إلى تقديم الأفضل بقميص المنتخب والنادي».

في المقابل، لم يُخفِ روز ميشيل أوا مدرب منتخب جوام، إحباطه من الخسارة، مؤكداً أن فريقه قادر على الظهور بشكل أفضل، وقال: «النتيجة لا تعكس إمكانياتنا الحقيقية، واجهنا فريقاً يملك خبرة كبيرة، والخسارة منحتنا دروساً مهمة، والطرد المبكر غيّر مجريات المباراة بالكامل، والآن يجب أن نعيد ترتيب صفوفنا ونتطلع إلى المواجهة المقبلة بروح جديدة».

وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة التاسعة السبت، حيث تلتقي جوام مع إيران، فيما يخوض «الأبيض الأولمبي» اختباراً جديداً أمام هونج كونج، قبل أن يختتم التصفيات بمواجهة قوية أمام إيران يوم الثلاثاء المقبل، بحثاً عن بطاقة التأهل المباشر إلى النهائيات.

النتائج القياسية في الجولة الأولى

أستراليا – جزر شمال ماريانا 14-0 «المجموعة الرابعة»

الإمارات – جوام 13-0 «المجموعة التاسعة»

قطر – بروناي 13-0 «المجموعة الثامنة»

الأردن – بوتان 11-0 «المجموعة الأولى»

العراق – باكستان 8-1 «المجموعة السابعة»