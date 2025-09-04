سينر يحسم «لقاء الصداقة» في «فلاشينج ميدوز»!



نيويورك (رويترز)



واصل «حامل اللقب» يانيك سينر مسيرته الرائعة في بطولة أميركا المفتوحة للتنس، بفوزه على لورنسو موسيتي المصنف العاشر 6-1 و6-4 و6-2، في أول مواجهة إيطالية خالصة للرجال بدور الثمانية لبطولة كبرى.

ومدد المصنف الأول عالمياً، الذي يحمل أيضاً لقب أستراليا المفتوحة، سلسلة انتصاراته على الملاعب الصلبة إلى 26 مباراة، وسيواجه الكندي فيلكس أوجيه-ألياسيم في المباراة القادمة.

وقال سينر للجمهور: «كان أداء جيداً، كنت قويا للغاية، بدأت المباراة جيداً، اقتربنا من منتصف الليل، لذا أشكركم جميعاً على البقاء في الملعب».

وأضاف عن موسيتي «نعرف بعضنا جيداً، نحن من نفس البلد، هناك الكثير من الإيطاليين في البطولة، الكثير من الجماهير الإيطالية أيضاً، لذلك نحن سعداء باللعب هنا، نخوض كأس ديفيز معاً وأشياء من هذا القبي،ل ولكن عليك أن تنحي الصداقة جانباً».

وبفضل ضرباته الهائلة، تقدم سينر 5-صفر قبل أن يضع موسيتي اسمه على لوحة النتائج في المجموعة الأولى.

وهدد موسيتي لفترة وجيزة بكسر إرسال منافسه في بداية المجموعة الثانية لكن سينر أحبط المحاولة ليعزز أفضليته قبل أن يحسم المباراة لصالحه بسهولة.

وقال سينر: «كل لاعب يبلغ الدور قبل النهائي من إحدى البطولات الأربع الكبرى يقدم أداءً رائعاً، إنها بطولة متميزة للغاية، آخر البطولات الأربع الكبرى لهذا العام، لا يوجد مكان أفضل من هذا المكان لخوض مباراة ليلية، على أكبر ملعب لدينا وسط هذا الجمهور الرائع، هذا الفوز يعني الكثير بالنسبة لي».