شفيونتيك رداً على صحفي: أنت تحتاج إلى راحة عقلية!



نيويورك (أ ب)



اعترضت البولندية إيجا شفيونتيك على تلميح أحد الصحفيين بأنها بحاجة إلى راحة ذهنية، ما أثار سجالاً قرب نهاية مؤتمرها الصحفي، بعد خروجها على يد الأميركية أماندا أنيسيموفا في دور الثمانية ببطولة أميركا المفتوحة للتنس.

وخاضت شفيونتيك الكثير من المباريات هذا الصيف، وتوجت بلقب بطولة ويمبلدون- حيث تغلب على أنيسيموفا 6 - صفر و6 - صفر في المباراة النهائية، كما أنها توجت بلقب بطولة سينسيناتي مباشرة قبل انطلاق منافسات بطولة أميركا المفتوحة، حيث شارك في بطولة الزوجي المختلط بعدها بيوم.

ولكن لدى سؤالها عما إذا كانت تشعر بالإرهاق، قالت شفيونتيك: «حسناً، لا أعرف، لم تكن مبارياتي مرهقة هنا».

وأوضح الصحفي أنه كان يقصد استراحة ذهنية، وقالت شفيونتيك:«يبدو أنك أنت من يحتاج لراحة عقلية».

وعندما قال الصحفي مازحاً إنه حصل على راحة ذهنية، قالت شفيونتيك:«حسنا إذاً، ماذا تفعل هنا؟» وأجاب بأنه يحتاج فقط إلى الصمود حتى نهاية البطولة يوم الأحد المقبل. وتمنت له شفيونتيك:«حظاً سعيداً».