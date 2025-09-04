«أبوظبي كريكيت سبورتس هب» يستقبل «نخبة آسيا»



أبوظبي (الاتحاد)



يستعد أبوظبي كريكيت سبورتس هب الوجهة الرياضية الأكبر في المنطقة، لاستضافة واحدة من أبرز البطولات على مستوى آسيا، كأس آسيا للكريكيت من 9 إلى 28 سبتمبر الجاري، بمشاركة 8 من أقوى المنتخبات الآسيوية.

وأعلن المجلس الآسيوي للكريكيت رسمياً اختيار أبوظبي ودبي مدينتين مضيفتين للبطولة، حيث يحتضن أبوظبي كريكيت سبورتس هب، المعروف سابقاً باسم نادي أبوظبي للكريكيت، 8 مباريات من منافسات البطولة، مما يعكس مكانته المتنامية مركزاً رياضياً إقليمياً وعالمياً لاحتضان الفعاليات الكبرى.

من جانبه، عبّر عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي عن فخره باستضافة أبوظبي لمباريات بطولة كأس آسيا 2025، في تأكيد جديد على مكانة دولة الإمارات مركزاً رياضياً عالمياً قادر على استضافة أكبر البطولات القارية والدولية.

وقال العواني: «تمثل استضافة مباريات البطولة في استاد زايد للكريكت محطة مهمة تعكس التزامنا بتعزيز رياضة الكريكت ودعم نموها في المنطقة، لا سيما في ظل التوسع المرتقب للبطولة وزيادة عدد المنتخبات المشاركة».

وأضاف: «إن تنظيم هذا الحدث القاري الكبير من 9 إلى 28 سبتمبر 2025، يوفر منصة ملهمة للجماهير والشباب، ويجسّد رسالة الرياضة في التقريب بين الشعوب وتعزيز أواصر المحبة والتنوع الثقافي الذي تميزت به الإمارات دائماً، ونتطلع إلى تقديم نسخة استثنائية من البطولة، بالتعاون مع المجلس الآسيوي للكريكيت، بما يليق بطموحاتنا وتطلعاتنا».

من جانبه، قال مات باوتشر، الرئيس التنفيذي لأبوظبي كريكيت سبورتس هب: «نرحب بعودة كأس آسيا 2025 إلى أبوظبي كريكيت سبورتس هب للمرة الثانية، ونتوجه بالشكر إلى المجلس الآسيوي للكريكيت، ومجلس الإمارات للكريكيت على التزامهما المستمر تجاه مقرنا وإمارة أبوظبي».

وأضاف: «بدعم متواصل من مجلس أبوظبي الرياضي، تعكس البطولة طموحنا بجلب الرياضة العالمية إلى العاصمة، والاستثمار في مجتمعنا الرياضي، وباعتبارنا الوجهة الرياضية المتعددة المرافق الأبرز في المنطقة، يفتخر أبوظبي كريكيت سبورتس هب بدعم أكثر من 70 جهة رياضية، واستقبال أكثر من 700 ألف رياضي مجتمعي سنوياً عبر 28 رياضة مختلفة، ومن خلال تنظيم مباريات كريكيت دولية رفيعة المستوى وبرامجنا المتنامية لتطوير المواهب الناشئة، نُسهم في تشكيل الجيل القادم من النجوم في الإمارات، إن عودة كأس آسيا تُعد محطة فخر لنا وفرصة جديدة لعرض مرافق أبوظبي العالمية وضيافتها على الساحة الدولية».

وتُعد هذه النسخة من كأس آسيا تاريخية، حيث تشهد للمرة الأولى مشاركة 8 منتخبات بدلاً من 6 فرق، ما يمنح البطولة طابعاً تنافسياً غير مسبوق، وتنقسم المنتخبات إلى مجموعتين، تضم الأولى الهند، باكستان، عُمان، الإمارات «المستضيف»، والثانية، أفغانستان، بنغلاديش، سريلانكا، هونج كونج، ويتأهل أفضل فريقين من كل مجموعة إلى مرحلة «السوبر 4»، تليها المباراة النهائية التي تُقام في دبي 28 سبتمبر.

وتُعد استضافة أبوظبي لعدد كبير من المباريات في البطولة القارية خطوة تعكس طموحها في أن تكون عاصمة الكريكيت في المنطقة، لا سيما مع النجاح التنظيمي السابق الذي حققته خلال بطولات كبرى مثل الدوري الهندي الممتاز وكأس العالم للكريكيت T20 في الأعوام الماضية.

ويأمل منتخب الإمارات، الذي يستهل مشواره من أبوظبي، في تحقيق أداء مشرف أمام جماهيره، خاصة بعد فوزه اللافت على بنغلاديش في الشارقة، ليؤكد مكانته فريقاً منافساً في القارة، وتُعد البطولة أيضاً محطة تحضيرية مهمة قبل انطلاق كأس العالم T20 مطلع العام المقبل في الهند وسريلانكا.