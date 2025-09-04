الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

سينر: الهاتف وحافظة النقود في خطر!

سينر: الهاتف وحافظة النقود في خطر!
4 سبتمبر 2025 12:00


نيويور ( أ ب)

أخبار ذات صلة
أنيسيموفا تضرب موعداً مع سبالينكا في نهائي «فلاشينج ميدوز»
سينر إلى نصف النهائي بسهولة وأنيسيموفا تثأر من شفيونتيك في فلاشينج ميدوز


قال لاعب التنس الإيطالي جانيك سينر، إنه تفقد حقيبته بعناية، بعدما حاول أحد المشجعين الاستيلاء عليها، بعد مباراة في بطولة أميركا المفتوحة، حيث إن بطل النسخة الماضية لم يكن قلقاً فقط بشأن فقدان بعض من معدات التنس الخاصة به.
وقال سينر بعدما تأهل للدور قبل النهائي: «تفقدت الحقيبة بشكل فوري لمعرفة ما إذا كان قد أخذ شيئاً، لأن حقيبتي لا تحتوي على المضارب فقط، لدي هاتفي، لدي حافظ نقودي»، وحدث ذلك بعد فوز سينر السابق في الدور الرابع مساء الاثنين، حين حاول أحد المشجعين فتح حقيبته بينما كان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً يتوجه إلى المدرجات لإهداء منشفة والتقاط صورة، لكن أحد أفراد الأمن أوقف المشجع بسرعة، ليبتعد سينر بعدها عن الجماهير.
وقال سينر إنه لم يتعرض لشيء من هذا القبيل من قبل، وأضاف: «ولكنني اشعر أن الأمن يقوم بعمل رائع، خاصة في الملعب، هناك الكثير من أفراد الأمن، اعتقد أن البطولات الكبرى تحديداً تبذل جهداً مذهلاً لجعلنا نشعر بالأمان، لذلك، حتى عندما تحدث أمور جديدة مثل هذه، فإنهم يقومون بعمل رائع، كل شيء بخير».
وتغلب سينر على مواطنه لورينزو موسيتي 6 - 1 و6 - 4 و6 - 2، وسيعود لملعب أرثر آش الجمعة لمواجهة الكندي فيليكس أوجير ألياسيم، المصنف رقم 25، في الدور قبل النهائي.

 

التنس
أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
يانيك سينر
آخر الأخبار
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:12
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©