سينر: الهاتف وحافظة النقود في خطر!



نيويور ( أ ب)



قال لاعب التنس الإيطالي جانيك سينر، إنه تفقد حقيبته بعناية، بعدما حاول أحد المشجعين الاستيلاء عليها، بعد مباراة في بطولة أميركا المفتوحة، حيث إن بطل النسخة الماضية لم يكن قلقاً فقط بشأن فقدان بعض من معدات التنس الخاصة به.

وقال سينر بعدما تأهل للدور قبل النهائي: «تفقدت الحقيبة بشكل فوري لمعرفة ما إذا كان قد أخذ شيئاً، لأن حقيبتي لا تحتوي على المضارب فقط، لدي هاتفي، لدي حافظ نقودي»، وحدث ذلك بعد فوز سينر السابق في الدور الرابع مساء الاثنين، حين حاول أحد المشجعين فتح حقيبته بينما كان اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً يتوجه إلى المدرجات لإهداء منشفة والتقاط صورة، لكن أحد أفراد الأمن أوقف المشجع بسرعة، ليبتعد سينر بعدها عن الجماهير.

وقال سينر إنه لم يتعرض لشيء من هذا القبيل من قبل، وأضاف: «ولكنني اشعر أن الأمن يقوم بعمل رائع، خاصة في الملعب، هناك الكثير من أفراد الأمن، اعتقد أن البطولات الكبرى تحديداً تبذل جهداً مذهلاً لجعلنا نشعر بالأمان، لذلك، حتى عندما تحدث أمور جديدة مثل هذه، فإنهم يقومون بعمل رائع، كل شيء بخير».

وتغلب سينر على مواطنه لورينزو موسيتي 6 - 1 و6 - 4 و6 - 2، وسيعود لملعب أرثر آش الجمعة لمواجهة الكندي فيليكس أوجير ألياسيم، المصنف رقم 25، في الدور قبل النهائي.