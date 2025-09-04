الإمارات تحتضن حفل جوائز الاستدامة العالمية للجولف

أبوظبي (الاتحاد)



أعلنت مجموعة الجولة الأوروبية للجولف أن جائزتها المخصصة للاستدامة التي أطلقتها عام 2024، تتوسع لتصبح عالمية في 2025، والتي تصميم فئاتها لإبراز والاحتفال بالموردين الرائدين وأصحاب الممارسات المستدامة في عملهم لدعم تنظيم بطولات جولة «دي بي ورلد»، و«هوتيل بلانر»، و«الأساطير» و«ذوي الإعاقة لجولف أصحاب الهمم»، على أن تحتضن الدولة، مراسم تكريم الفائزين من مختلف أرجاء العالم، في 12 نوفمبر المقبل، في حفل مبتكر يجمع بين الحضور الشخصي والبث عن بُعد، ضمن فعاليات بطولة جولة «دي بي ورلد في دبي«، الحدث الختامي لموسم جولة «دي بي ورلد» الذي يشهد أيضاً تتويج اللاعب الفائز بلقب بطل موسم «السباق إلى دبي».

وتم الإعلان أن باب التقديم مفتوح الآن ويُغلق منتصف ليل 2 أكتوبر المقبل، في خمس فئات الأندية؛ وتنظيم الحدث؛ وعمليات الحدث؛ والتكنولوجيا والابتكار؛ وخدمات الضيافة، ويُختار فائز من ثلاث مناطق جغرافية أوروبا، والشرق الأوسط، وبقية العالم، وللتأهل، يجب أن تتعلق كل مشاركة بمشروع أو مبادرة نُفذت بين أول سبتمبر وأول أكتوبر.

تتألف لجنة التحكيم من خبراء في عمليات بطولات الجولف والاستدامة في الجولف، بمن فيهم خبراء من مؤسسة GEO للجولف المستدام.

وستكون 9 بطولات على مستوى منطقة الشرق الأوسط من بينها 7 بطولات أقيمت على أرض الدولة، مؤهلة للتنافس على الصعيد الدولي، حيث تتواجد ضمن جولة دي بي ورلد: بطولة أبوظبي إتش إس بي سي وتيم كاب اللتان أقيمتا في أبوظبي، وبطولة جولة دي بي ورلد وبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك اللتان أقيمتا في دبي، وبطولة رأس الخيمة، وبطولة بابكو إنرجيز البحرين المفتوحة، وبطولة البنك التجاري قطر ماسترز. فيما تتواجد ضمن جولة هوتيل بلانر، بطولة تحدي الإمارات التي أقيمت في عجمان، وبطولة تحدي أبوظبي التي أقيمت في العين.

تلتزم مجموعة الجولة الأوروبية بأن تكون أكثر ملاعب الجولف الاحترافية استدامةً في العالم، وفي إطار برنامجها للاستدامة «القيادة الخضراء»، التزمت المجموعة بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري الناتجة عن البطولات التشغيلية والتابعة لها إلى النصف بحلول عام 2030، وتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2040.

وفي حديثها عن الجوائز، قالت ماريا جراندينيتي-ميلتون، مديرة الاستدامة في مجموعة الجولة الأوروبية: «يُعدّ تنظيم بطولة جولف جهداً جماعياً هائلاً، يشمل شبكة واسعة من الموردين الموثوق بهم، إن إيجاد سبل للحد من استخدام الموارد والنفايات والانبعاثات يتطلب من سلسلة التوريد لدينا بأكملها أن تؤدي دورها وتنضم إلينا في هذه الرحلة، وتُمثّل هذه الجوائز فرصةً لتحفيز روح الابتكار هذه، ومشاركة أفضل الممارسات، والاحتفاء بالتقدم المُحرز، وركّزنا على منطقة الشرق الأوسط في عامنا الأول، وتشير التعليقات الإيجابية للغاية إلى أننا قررنا جعل الجوائز عالميةً بحق لعام 2025، وإلى جانب زملائي في لجنة التحكيم، أتطلع بشوق لرؤية مجموعة واسعة من مبادرات الاستدامة الرائدة في هذا القطاع تُقدّم».