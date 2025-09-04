هل يصبح دوناروما «الحارس المثالي» في مشروع جوارديولا؟

معتز الشامي (أبوظبي)



بدأ جيانلويجي دوناروما فصلاً جديداً في مسيرته بالانتقال إلى مانشستر سيتي، في خطوة يراها الكثيرون أنها فرصة لإعادة اكتشاف الحارس الإيطالي، بعد تجربة متقلبة مع باريس سان جيرمان.

وأجرت صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» الإيطالية، لقاء مع ألفريدو ماني مدرب الحراس، الذي درّب دوناروما في ميلان بين 2014 و2018، والذي وصف قرار النادي الفرنسي بالاستغناء عنه لمصلحة لوكاس شوفالييه بأنه «صادم»، مؤكداً أن الحارس يملك إمكانيات أكبر بكثير مما أظهره في باريس.

وقال ماني في تصريحاته للصحيفة: «المدربون اليوم لا يريدون من الحارس مجرد حماية المرمى، بل أن يكون جزءاً من عملية بناء اللعب، ودوناروما قادر على ذلك، ورغبة جوارديولا في ضمه أكبر دليل، وأن تحسين دقة التمرير وسرعة اتخاذ القرار ممكن عبر تدريبات محددة، تشمل تقوية الكاحلين وتمارين التنسيق، إلى جانب استخدام التحليلات الفنية».

وأوضح أن ثلاثة أشهر فقط من العمل تحت إشراف جوارديولا وطاقمه كافية لجعل الحارس أكثر انسجاماً مع أسلوب لعب السيتي، المبني على السيطرة والاستحواذ.

كما انتقد ماني إدارة سان جيرمان، معتبراً أن النادي كان يستطيع الاستثمار في تطوير دوناروما بدلاً من استبعاده، مشيراً إلى أن هذه السياسة تكشف عن فجوة في تعامل بعض الأندية مع مواهبها.

ويقف اليوم دوناروما أمام تحدٍ جديد، حيث تنتظر جماهير مانشستر سيتي ما إذا كان سيستطيع التحول من حارس تقليدي إلى عنصر محوري في مشروع جوارديولا الطموح؟