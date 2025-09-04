أرسنال يتصدر قائمة «الإنفاق الصافي» خلال «الانتقالات الصيفية»



معتز الشامي (أبوظبي)



أغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه لمعظم الدوريات الأوروبية الكبرى مساء الاثنين الماضي، ليسدل الستار على نافذة تاريخية تجاوز فيها إجمالي الإنفاق حاجز 10.3 مليار يورو، وهو رقم قياسي جديد في عالم كرة القدم.

ورغم أن ليفربول كان النادي الأكثر إنفاقاً هذا الصيف بـ482 مليون يورو على صفقات بارزة مثل ألكسندر إيزاك وفلوريان فيرتس وهوجو إكيتيكي، فإن لقب «الأكثر إنفاقاً صافياً»، والذي يتعلق بالانفاق، بعد خصم المداخيل من مبيعات اللاعبين، ذهب إلى أرسنال، الذي سجل صافي إنفاق بلغ 283.2 مليون يورو.

وأنفق فريق ميكيل أرتيتا ما يقارب 293.5 مليون يورو على التعاقدات، بينما لم يجمع سوى 10.3 مليون يورو من مبيعات اللاعبين، ليؤكد استمرار معضلة بيع لاعبيه بأسعار مرتفعة، بينما لا يزال يتعاقد مع لاعبين بأرقام كبيرة.

وحل في المركز الثاني غريمه ليفربول، بصافي إنفاق 263.4 مليون يورو، حيث عوض النادي جزءاً من مصاريفه، بفضل بيع النجم الكولومبي لويس دياز إلى بايرن ميونيخ مقابل 70 مليون يورو، إلى جانب صفقات بيع أخرى بلغت قيمتها الإجمالية 219.5 مليون يورو.

أما المركز الثالث فمن نصيب مانشستر يونايتد بصافي إنفاق 176.5 مليون يورو، يليه توتنهام برصيد 169.1 مليون يورو، في إشارة واضحة إلى هيمنة أندية الدوري الإنجليزي على مشهد الإنفاق الكبير.

وفي المركز الخامس، حل ريال مدريد بصافي إنفاق بلغ 165.5 مليون يورو، بعدما أبرم صفقات قوية لتعزيز تشكيلته، في وقت واصل فيه الاعتماد على مداخيل محدودة من المبيعات.

جدير بالذكر أن تشيلسي، على الرغم من تاريخه الحديث أحد كبار الإنفاق، جاء بعيداً في المركز 154 بصافي إنفاق سلبي، بعد أن حقق دخلاً قياسياً من المبيعات بلغ 332 مليون يورو، ليكون النادي الأكثر استفادة من عمليات البيع هذا الصيف.

وبهذا المشهد، يتضح أن أندية «البريميرليج» ما زالت تقود سباق الأموال، فيما يسعى ريال مدريد لمجاراة نسق السوق، ويظهر تشيلسي أكبر المستفيدين مالياً.