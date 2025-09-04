8 لاعبين يمثلون التجديف الشاطئي في «آسيوية الصين»



دبي (وام)

أعلن اتحاد الشراع والتجديف الحديث، مشاركة المنتخب الوطني في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي، التي تستضيفها مدينة زوشان الصينية خلال الفترة من 8 إلى 14 سبتمبر الجاري، ويمثل المنتخب في البطولة ثمانية لاعبين ولاعبات هم: أحمد خميس الحمادي، وحمد عامر الشامسي، وحمد عبد الله الحوسني «نادي الحمرية»، ويحيى فاضل الحمادي «نادي أبوظبي للرياضات البحرية»، إضافة إلى فاطمة خلف ربيع، وشمسة سلطان الشرياني، وميرة العليلي، وبشرى إبراهيم قادري «نادي الشارقة الرياضي للمرأة».

ويضم الجهاز الفني والإداري كلاً من سيد علي واضح، وسارة جنان، والإدارية هاجر بشبش من نادي الشارقة الرياضي للمرأة.

واختتم المنتخب معسكره الخارجي في تونس الذي استمر أسبوعين استعداداً للبطولة، وذلك بعد سلسلة من التدريبات المكثفة، فيما تأتي المشاركة الجديدة بعد النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب في بطولة آسيا للتجديف الشاطئي بتايلاند مطلع أغسطس الماضي، حيث أحرز اللاعبان حمد عامر الشامسي وحمد عبد الله الحوسني المركز الرابع في فئتي فردي وزوجي الشباب تحت 19 عاماً.

وأكد عبد الله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، أن هذه المشاركة تشكل محطة مهمة في مسيرة تطوير مستوى اللاعبين في منافسات التجديف الشاطئي، خاصة مع إدراج اللعبة ضمن برنامج أولمبياد لوس أنجلوس 2028، مشيراً إلى أن الاتحاد يحرص على إعداد وتأهيل لاعبيه للمنافسات العالمية المقبلة.