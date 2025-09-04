الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دي بي ورلد» تستقطب نجوم العالم للجولف

«دي بي ورلد» تستقطب نجوم العالم للجولف
4 سبتمبر 2025 14:15

 
دبي (الاتحاد)
أعلن منظمو جولة دي بي ورلد للجولف تأكيد مشاركة الخماسي المتصدر لتصنيف «السباق إلى دبي» للموسم الحالي، في البطولة الختامية المقررة من 13 إلى 16 نوفمبر المقبل في نادي عقارات جميرا للجولف في دبي، حيث سينضم كل من، ماركو بينج، وكريستوفر ريتان، وهاوتونج لي وتايريل هاتون، إلى روري ماكلروي حامل اللقب.
جدير بالذكر أن بطولة أبوظبي إتش إس بي سي، المقررة على ملعب ياس لينكس، ستقام قبل بطولة جولة دي بي ورلد الختامية بأسبوع، بمشاركة أفضل 70 لاعباً متاحاً بعد سلسلة بطولات «باك 9»، وبعد ختام رابع بطولات سلسلة رولكس لهذا العام، يتأهل أفضل 50 لاعباً إلى البطولة الختامية، حيث يُتوَّج بطل «السباق إلى دبي».
وبعد الإقبال القياسي الذي شهدته البطولة العام الماضي، أصبح بإمكان الجماهير الحصول على تذاكر الدخول المجاني ليومي الخميس والجمعة عبر الموقع الرسمي للبطولة، كما يُنصح بحجز التذاكر مبكراً للاستفادة من خصومات تصل إلى 40% على تذاكر عطلة نهاية الأسبوع وتذاكر «تيكت بلس» قبل 16 سبتمبر الجاري.
وتعد البطولة فرصة مثالية لقضاء يوم عائلي متكامل يجمع بين متابعة منافسات الجولف العالمية والأنشطة الترفيهية المتنوعة، حيث تحتضن القرية الجماهيرية فعاليات مخصصة للأطفال، ودروس جولف مجانية لجميع الأعمار، ويوم السيدات، إضافة إلى عروض المهارات، وشاشات عملاقة للمشاهدة، وأنشطة رياضية مشوقة.
كما تتيح البطولة لمحبي التجارب الراقية الاستمتاع بباقات الضيافة المميزة، مثل «جناح البطولة» المطل على الحفرة 18، و«إيرث لاونج» المطل على الحفرة 16، إلى جانب الامتيازات الحصرية لتذكرة «تيكت بلس» التي توفر منصة مشاهدة مظللة عند الحفرة 17 وأولوية في منافذ المأكولات والمشروبات.

