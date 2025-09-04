«المقام» يستهدف النصر في «القوس الفرنسي»



عصام السيد (أبوظبي)

يستعد «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، للمشاركة في سباق بري فوي في باريس لونجشامب يوم الأحد، بينما يدرس فريق الإسطبلات إمكانية مشاركته في سباق قوس النصر الفرنسي كهدف رئيسي.

وتغلّب نجم إسطبل المدرب إد ووكر، على «أومبودسمان» في سباق بريجادير جيرارد ستيكس في سانداون في مايو، ولم يشارك إلا مرة واحدة منذ ذلك الحين، عندما حل ثانياً خلف «رويال شامبيون» في سباق سكاي بيت يورك ستيكس.

وانتظر فريق الإسطبلات هطول الأمطار طوال الصيف، وتم تسجيل الحصان البالغ من العمر أربع سنوات أيضاً في ألمانيا هذا الأسبوع.

ومع ذلك، قال المدرب، في حديثه في بودكاست نيك لاك اليومي: «جميعنا بخير، وإن كنا نشعر ببعض الإحباط والتوتر، هو مسجل في كل من ألمانيا وفرنسا يوم الأحد، وأعتقد أنه من المرجح أن يحصل على أرضية مناسبة في ألمانيا، لكنني أريد الذهاب إلى فرنسا، هناك فرصة جيدة لأن تكون الأرضية مناسبة، ويبدو السباق مناسباً، إنه في حالة رائعة ولكن الموسم الماضي كان محبطاً بالنسبة له».

ويأمل الفريق في معرفة ما إذا كان سيتحمل مسافة ميل ونصف الميل (2400 متر) في نهاية الأسبوع، على الرغم من أن تجارب سباق الآرك، قد تكون صعبة للغاية.

وأضاف المدرب: «يمكنه أن يُحدد مساره بنفسه إذا لزم الأمر، وهو سيكون اختباراً جريئاً لمسافة ميل ونصف الميل لأول مرة، لكننا نستطيع قيادته بصبر، الأمر الرائع فيه هو أنه حلم أي فارس لقيادته، يمكنك وضعه حيث تشاء، كان عدد من الفرسان مقتنعين تماماً بأنه يريد مسافة ميل ونصف الميل، وأسلوبه في الجري وكل شيء آخر يوحي بذلك، لأنه حصان قوي يتحمل المسافات الطويلة، لذا فالأمر يستحق التجربة، نحن نتوق فقط إلى أرض لينة».