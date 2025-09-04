الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«المقام» يستهدف النصر في «القوس الفرنسي»

«المقام» يستهدف النصر في «القوس الفرنسي»
4 سبتمبر 2025 14:45

 
عصام السيد (أبوظبي)
يستعد «المقام» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، للمشاركة في سباق بري فوي في باريس لونجشامب يوم الأحد، بينما يدرس فريق الإسطبلات إمكانية مشاركته في سباق قوس النصر الفرنسي كهدف رئيسي.
وتغلّب نجم إسطبل المدرب إد ووكر، على «أومبودسمان» في سباق بريجادير جيرارد ستيكس في سانداون في مايو، ولم يشارك إلا مرة واحدة منذ ذلك الحين، عندما حل ثانياً خلف «رويال شامبيون» في سباق سكاي بيت يورك ستيكس.
وانتظر فريق الإسطبلات هطول الأمطار طوال الصيف، وتم تسجيل الحصان البالغ من العمر أربع سنوات أيضاً في ألمانيا هذا الأسبوع.
ومع ذلك، قال المدرب، في حديثه في بودكاست نيك لاك اليومي: «جميعنا بخير، وإن كنا نشعر ببعض الإحباط والتوتر، هو مسجل في كل من ألمانيا وفرنسا يوم الأحد، وأعتقد أنه من المرجح أن يحصل على أرضية مناسبة في ألمانيا، لكنني أريد الذهاب إلى فرنسا، هناك فرصة جيدة لأن تكون الأرضية مناسبة، ويبدو السباق مناسباً، إنه في حالة رائعة ولكن الموسم الماضي كان محبطاً بالنسبة له».
ويأمل الفريق في معرفة ما إذا كان سيتحمل مسافة ميل ونصف الميل (2400 متر) في نهاية الأسبوع، على الرغم من أن تجارب سباق الآرك، قد تكون صعبة للغاية.
وأضاف المدرب: «يمكنه أن يُحدد مساره بنفسه إذا لزم الأمر، وهو سيكون اختباراً جريئاً لمسافة ميل ونصف الميل لأول مرة، لكننا نستطيع قيادته بصبر، الأمر الرائع فيه هو أنه حلم أي فارس لقيادته، يمكنك وضعه حيث تشاء، كان عدد من الفرسان مقتنعين تماماً بأنه يريد مسافة ميل ونصف الميل، وأسلوبه في الجري وكل شيء آخر يوحي بذلك، لأنه حصان قوي يتحمل المسافات الطويلة، لذا فالأمر يستحق التجربة، نحن نتوق فقط إلى أرض لينة».

أخبار ذات صلة
أصحاب الهمم.. مهارات عالية في ترويض الخيل بمعرض «أبوظبي للصيد والفروسية»
24 ألف خيل في سجلات هيئة الإمارات للسباقات
الخيول
سباقات الخيول
خيول الإمارات
خيول جودلفين
مهرجان قوس النصر الفرنسي
آخر الأخبار
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:12
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©