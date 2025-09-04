الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الظنحاني يحفّز «النواخذة» قبل لقاء الشارقة

الظنحاني يحفّز «النواخذة» قبل لقاء الشارقة
4 سبتمبر 2025 15:00

 
فيصل النقبي (دبا الفجيرة)

أخبار ذات صلة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
«الدولي للاتصال الحكومي» يعلن متحدثي دورته الـ 14


زار أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا، يرافقه أعضاء المجلس، الفريق الأول لكرة القدم، والتقى باللاعبين والجهازين الفني والإداري، في أجواء إيجابية، تعكس الدعم الكبير من إدارة النادي.
وأشاد الظنحاني بجهود الجميع مع انطلاقة الموسم الكروي، مؤكداً دعمه الكامل ووقوفه خلف اللاعبين لتحقيق تطلعات النادي وجماهيره، وجدّد ثقته بكل عناصر الفريق وقدرتهم على حصد نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن الروح القتالية والمستوى الفني المتميز يبشران بموسم ناجح لـ«النواخذة».
وتأتي الزيارة في إطار حرص الإدارة على تعزيز الثقة ورفع معنويات اللاعبين، ودفعهم إلى مواصلة تقديم أفضل ما لديهم بما يحقق طموحات الفريق في المنافسات المقبلة، خاصة أن دبا تنتظره مواجهة مهمة أمام الشارقة يوم السبت، في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكذلك مباريات دوري أدنوك للمحترفين.

دوري أدنوك للمحترفين
كأس مصرف أبوظبي الإسلامي
دبا الفجيرة
الشارقة
آخر الأخبار
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:12
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©