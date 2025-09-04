الظنحاني يحفّز «النواخذة» قبل لقاء الشارقة



فيصل النقبي (دبا الفجيرة)



زار أحمد سعيد الظنحاني، رئيس مجلس إدارة نادي دبا، يرافقه أعضاء المجلس، الفريق الأول لكرة القدم، والتقى باللاعبين والجهازين الفني والإداري، في أجواء إيجابية، تعكس الدعم الكبير من إدارة النادي.

وأشاد الظنحاني بجهود الجميع مع انطلاقة الموسم الكروي، مؤكداً دعمه الكامل ووقوفه خلف اللاعبين لتحقيق تطلعات النادي وجماهيره، وجدّد ثقته بكل عناصر الفريق وقدرتهم على حصد نتائج إيجابية، مشيراً إلى أن الروح القتالية والمستوى الفني المتميز يبشران بموسم ناجح لـ«النواخذة».

وتأتي الزيارة في إطار حرص الإدارة على تعزيز الثقة ورفع معنويات اللاعبين، ودفعهم إلى مواصلة تقديم أفضل ما لديهم بما يحقق طموحات الفريق في المنافسات المقبلة، خاصة أن دبا تنتظره مواجهة مهمة أمام الشارقة يوم السبت، في إياب الدور الأول من كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، وكذلك مباريات دوري أدنوك للمحترفين.