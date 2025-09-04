أنشيلوتي يوضح سبب استبعاد نيمار من قائمة البرازيل



معتز الشامي (أبوظبي)



كشف كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لمنتخب البرازيل، عن الأسباب التي دفعته إلى عدم استدعاء النجم نيمار لقائمة «السيليساو» الخاصة بمباريات تصفيات كأس العالم المقبلة أمام تشيلي 5 سبتمبر وبوليفيا 10 من الشهر نفسه.

ورغم الجدل الكبير حول غياب نيمار، أوضح أنشيلوتي أن القرار لم يكن مرتبطاً بمشاكل بدنية أو إصابة، بل هو اختيار فني، حيث أكد المدرب الإيطالي أن أمامه مجموعة ضخمة من المواهب، حيث يوجد أكثر من 70 لاعباً مؤهلاً للدخول في حسابات المنتخب.

وقال أنشيلوتي: «لا أحد ينكر موهبة نيمار، لكننا نقيّم الحالة البدنية للاعبين بشكل مهم، وهناك منافسة شديدة على جميع المراكز، القرار كان فنياً بالدرجة الأولى».

وأشار إلى أن لديه التصور المبدئي حول القائمة النهائية التي تشارك في مونديال 2026، مؤكداً أن أكبر خطأ يمكن ارتكابه هو اختيار قائمة غير متوازنة، مضيفاً أن قوة المنتخب تكمن في العمل الجماعي أكثر من الاعتماد على الأسماء الفردية.

وعن طموحاته مع البرازيل، شدد أنشيلوتي على أن التحدي الأكبر هو إنهاء صيام دام 24 عاماً عن التتويج بكأس العالم، وقال: «المسؤولية ضخمة، لكن حماس بلد كامل يمكن أن يصنع الفارق».

وبهذا التصريح بدا واضحاً أن أنشيلوتي يريد بناء مشروع يعتمد على تجديد دماء الفريق وترسيخ الهوية الجماعية، حتى لو كان الثمن استبعاد أسماء لامعة بحجم نيمار في هذه المرحلة.