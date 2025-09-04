سينر إلى نصف النهائي بسهولة وأنيسيموفا تثأر من شفيونتيك في فلاشينج ميدوز



نيويورك (أ ف ب)

تابع الإيطالي يانيك سينر المصنف أول، وحامل اللقب العام الماضي زحفه نحو المباراة النهائية ببلوغه دور الأربعة من بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، آخر البطولات الأربع الكبرى ضمن الجراند سلام، في حين ثأرت الأميركية أماندا أنيسيموفا لخسارتها الساحقة امام البولندية ايجا شفيونتيك في نهائي ويمبلدون واقصتها في ربع النهائي.

تغلب سينر على مواطنه لورنتسو موزيتي في أول ربع نهائي يجمع بين لاعبين إيطاليين في تاريخ البطولات الكبرى بسهولة بالغة 6-1 و6-4 و6-2، وقال سينر: «قدمت عرضاً رائعاً، وكان أدائي صلباً. بدأت المباراة بطريقة جيدة جداً».

وعادل سينر الرقم القياسي الايطالي من الانتصارات المسجل في بطولات الجراند سلام باسم مواطنه نيكولا بيترانجيلي (86 فوزاً).

ويلتقي سينر في نصف النهائي مع الكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم المصنف 27 عالميا الفائز على على الاسترالي أليكس دي مينور الثامن 4-6 و7-6 (9-7) و7-5 و7-6 (7-4) في مباراة ماراثونية استمرت 4 ساعات و10 دقائق.

وكان سينر الحق خسارة قاسية بالكندي 6-0 و6-2 في دورة سينسيناتي الشهر الماضي.

وهي المرة الثامنة التي يبلغ فيها الكندي البالغ من العمر 25 عاماً دور الأربعة في دورات وبطولات رابطة المحترفين هذا العام.

كما هي المرة الثانية فقط التي يبغ فيها أوجيه-ألياسيم دور الأربعة في الجراند سلام بعد الاولى في فلاشينغ ميدوز بالتحديد عام 2021.

وتابع الكندي نتائجه اللافتة، بعد أن أطاح الألماني ألكسندر زفيريف، والروسي أندري روبليف في الدورين السابقين.

وقال الكندي في مقابلة على أرض الملعب: «كان الأمر متوتراً جداً طوال المباراة، لم تكن الأمور على ما يرام في جميع الأوقات، ولكن هكذا هي مباريات الجراند سلام. في بعض الأحيان، قد لا تشعر بأفضل حالاتك، لكنني كنت مستعداً لبذل قصارى جهدي كي أبقى هنا».

وأضاف: «إنه شعور رائع. بعد أربع سنوات... أشعر وكأنه أكثر من ذلك. كانتا سنتين صعبتين، ولكن من الرائع العودة إلى نصف النهائي. لقد كانت بطولة مذهلة حتى الآن. لم تنتهِ بعد، لا يزال هناك بعض مباريات التنس، والتحديات الأكبر لم تأت بعد، ولكن هذا ما أعيش من أجله».

ولدى السيدات، حققت أنيسيموفا المصنفة ثامنة عالمياً مفاجأة مذهلة بفوزها على شفيونتيك الثانية 6-4 و6-3، وثأرت أنيسيموفا لخسارتها المذلة أمام البولندية 0-6 و0-6 في نهائي بطولة ويمبلدون، ثالثة الجراند سلام، في يوليو الماضي.

واستهلت شفيونتيك المباراة بأفضل طريقة ممكنة بكسرها إرسال أنيسيموفا في الشوط الأول، لكن الأميركية ردت التجية مباشرة مدركة التعادل 1-1 قبل أن تفعلها للمرة الثانية في الشوط العاشر منهية المجموعة في صالحها 6-4 في 50 دقيقة.

ضربت أنيسيموفا موعداً في نصف النهائي مع اليابانية ناومي أوساكا الثالثة والعشرين الفائزة على التشيكية كارولينا موخوفا الحادية عشرة 6-4 و7-6 (7-3).