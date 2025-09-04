الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

65 فريقاً في جولة جديدة من بطولة المشرق للبادل

65 فريقاً في جولة جديدة من بطولة المشرق للبادل
4 سبتمبر 2025 16:15

 
دبي (وام)
ينظم اتحاد البادل جولة جديدة من بطولة المشرق للبادل خلال الفترة من 5 إلى 7 سبتمبر الجاري، بمشاركة 65 فريقاً يمثلهم 130 لاعباً يتنافسون في فئتي «20 للرجال» والمفتوحة للرجال، ويستضيف منافساتها نادي «بادل إيه آي» في دبي.
ويتم تنظيم البطولة في إطار سلسلة البطولات المجتمعية، التي ينظمها الاتحاد في ثمانية أندية مختلفة، حيث تشتمل البطولة على 60 مباراة، وتوفر 264 نقطة تصنيفية للاعبين، بهدف تعزيز انتشار اللعبة في الدولة وإتاحة الفرصة لتطوير المهارات والمساهمة في دعم المنتخبات الوطنية.
وتنطلق المنافسات اليوم بفئة «20 للرجال»، حيث يخوض 16 فريقاً الأدوار التأهيلية، التي يتأهل منها ثمانية فرق لتنضم إلى 24 فريقاً في الدور الرئيسي دور الـ«32»، بينما تبدأ فئة المفتوحة «100 للرجال» مباشرة بدور الـ32، وتستمر المنافسات الإقصائية في الفئتين حتى المباراتين النهائيتين يوم الأحد المقبل. وتشترط البطولة أن يضم كل فريق لاعبين اثنين من المواطنين والمقيمين، حيث يحصل المشاركون على نقاط تصنيفية تساعد في تحسين ترتيبهم محلياً ودولياً، ما يسهم في تطوير مستواهم ويرفع كفاءة اللعبة في الدولة.

البادل تنس
اتحاد البادل تنس
اتحاد رياضة البادل تنس
