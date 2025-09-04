نيمار يفصح عن سبب استبعاده من البرازيل



باريس (د ب أ)

أصبح مستقبل نيمار مع منتخب البرازيل محل شك، بعد قرار المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي باستبعاده من مواجهة تشيلي فجر غد الجمعة على ملعب ماراكانا في ريو دي جانيرو، وأيضاً مواجهة بوليفيا بعدها بخمسة أيام في تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 بأمريكا وكندا والمكسيك.

ونقلت شبكة «آر إم سي» الفرنسية عن نيمار، النجم السابق لبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي، قوله: «أعتقد أنني استبعدت من القائمة لأسباب فنية، لا أعتقد أن الأمر له علاقة بحالتي البدنية». وأضاف: «كنت أعاني من إصابة في العضلة الضامة، كانت مزعجة، لكنها ليست خطيرة، حتى إنني لعبت أمام باهيا يوم الأحد الماضي».

وعن سبب استبعاد الهدّاف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 79 هدفاً في 128 مباراة، قال أنشيلوتي: «مثل باقي اللاعبين، يجب أن يكون في حالة بدنية جيدة لمساعدة المنتخب الوطني على تقديم أفضل ما لديه في تصفيات كأس العالم».

وأضاف: «تعليقات نيمار طبيعية، أعتقد أنها الحقيقة، إنه قرار فني يعتمد على عوامل عديدة، منها أداء اللاعب، الآن، وفي السابق، بالإضافة إلى المشاكل التي واجهها، عندما أتحدث عن المعايير البدنية، فهي أمر بالغ الأهمية بالنسبة للجهاز الفني بأكمله».