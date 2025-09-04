الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
توتنهام يستبعد 6 لاعبين من قائمته الأوروبية

توتنهام يستبعد 6 لاعبين من قائمته الأوروبية
4 سبتمبر 2025 14:49


لندن (د ب أ)
قرر توماس فرانك، المدير الفني لنادي توتنهام الإنجليزي، استبعاد ستة لاعبين بارزين من قائمة فريقه في نسخة 2025 -2026 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وشهدت القائمة الأوروبية لتوتنهام المكونة من 25 لاعباً غياب كوتا تاكاي ورادو دراجوسين ويفيس بيسوما وجيمس ماديسون، وديان كولوسيفسكي، وماتيس تيل.
ولم يكن استبعاد ماديسون البالغ من العمر 28 عاماً لاعب المنتخب الإنجليزي، مفاجئاً، بعدما تعرض لإصابة في الركبة قد تبعده حتى نهاية الموسم. ويخضع تاكاي، الوافد الجديد هذا الصيف، للعلاج بسبب الإصابة دون أن يتضح موعد عودته للفريق، في الوقت الذي يعاني أيضاً الثنائي دراجوسين وكولوسيفسكي من إصابات في الركبة.
ومن المتوقع عودة دراجوسين للمشاركة مع توتنهام أواخر الشهر المقبل، وبعدها بشهر من المقرر أن يعود كولوسيفسكي، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة «ذي صن» البريطانية اليوم الخميس. ويعاني بيسوما، الذي لم يشارك بعد هذا الموسم، من إصابة عضلية كما يغيب تيل، المنضم من صفوف بايرن ميونخ، عن الفريق في الوقت الراهن.

توتنهام
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
