الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

35 حكماً يديرون موسم السلة

35 حكماً يديرون موسم السلة
4 سبتمبر 2025 15:03

 
علي معالي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»

يضم التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد كرة السلة داوود التميمي، ويعقوب غابش وحسين البلوشي ومحمود رشاد، وهم نخبة من حكام الدوليين السابقين، وبعضهم يشغل منصب مراقب دولي، ويترأسها محمد صالح آل علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويشغل أيضاً منصب رئيس لجنة القانون.
عبر محمد صالح عن تفاؤله بالفترة المقبلة من مستوى الحكام، بعد رغبة الجميع في تطوير المنظومة، والعمل على إرساء قواعد يُمكن من خلالها إحداث طفرة في مجال التحكيم.
وقال: «تم تجديد الشارة الدولية لثنائي التحكيم، حمزة عباس وعلي البناي، والتجديد للمراقب الدولي حسين البلوشي الدوليين، وأن هناك اجتماع يوم السبت مع اللجنة الجديدة، بعد تشكيلها لدراسة ومناقشة الموسم الجديد، على أن يتم أيضاً الاجتماع بالحكام والتحدث عن أهمية الموسم الجديد، الذي ينطلق 15 سبتمبر الجاري ببطولة كأس الاتحاد المفتوحة».
وأضاف: «من المنتظر أن يدير منافسات الموسم الجديد ما يقرب من 35 حكماً للمراحل كافة، وأن وجود أعضاء أصحاب خبرات كبيرة في تشكيل لجنة الحكام له مردود إيجابي خلال العمل في الفترة المقبلة، لما يملكه يعقوب غابش وداوود التميمي وحسين البلوشي ومحمود رشاد من خبرات عالية يمكن من خلالها النهوض بالجانب التحكيمي إلى أعلى مستوى».
وقال: «ندرك تماماً أن التحكيم جزء أساسي من نجاح مسابقات الاتحاد وتطور اللعبة، وأن هناك تحديات كبيرة تنتظرنا في الفترة المقبلة، ويتم شرح اللوائح والنظم الجديدة في مجال التحكيم، نظراً للتحديثات التي قام الاتحاد الدولي بإرسالها لنا، وتتميز لعبة السلة بالتعديلات المستمرة على نُظم التحكيم فيها، وهو ما يتطلب أن نكون على أهبة الاستعدادات لكل المتغيرات الدولية».

الإمارات
كرة السلة
اتحاد كرة السلة
آخر الأخبار
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:12
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©