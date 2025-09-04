35 حكماً يديرون موسم السلة



علي معالي (أبوظبي)

يضم التشكيل الجديد للجنة الحكام باتحاد كرة السلة داوود التميمي، ويعقوب غابش وحسين البلوشي ومحمود رشاد، وهم نخبة من حكام الدوليين السابقين، وبعضهم يشغل منصب مراقب دولي، ويترأسها محمد صالح آل علي، عضو مجلس إدارة الاتحاد، ويشغل أيضاً منصب رئيس لجنة القانون.

عبر محمد صالح عن تفاؤله بالفترة المقبلة من مستوى الحكام، بعد رغبة الجميع في تطوير المنظومة، والعمل على إرساء قواعد يُمكن من خلالها إحداث طفرة في مجال التحكيم.

وقال: «تم تجديد الشارة الدولية لثنائي التحكيم، حمزة عباس وعلي البناي، والتجديد للمراقب الدولي حسين البلوشي الدوليين، وأن هناك اجتماع يوم السبت مع اللجنة الجديدة، بعد تشكيلها لدراسة ومناقشة الموسم الجديد، على أن يتم أيضاً الاجتماع بالحكام والتحدث عن أهمية الموسم الجديد، الذي ينطلق 15 سبتمبر الجاري ببطولة كأس الاتحاد المفتوحة».

وأضاف: «من المنتظر أن يدير منافسات الموسم الجديد ما يقرب من 35 حكماً للمراحل كافة، وأن وجود أعضاء أصحاب خبرات كبيرة في تشكيل لجنة الحكام له مردود إيجابي خلال العمل في الفترة المقبلة، لما يملكه يعقوب غابش وداوود التميمي وحسين البلوشي ومحمود رشاد من خبرات عالية يمكن من خلالها النهوض بالجانب التحكيمي إلى أعلى مستوى».

وقال: «ندرك تماماً أن التحكيم جزء أساسي من نجاح مسابقات الاتحاد وتطور اللعبة، وأن هناك تحديات كبيرة تنتظرنا في الفترة المقبلة، ويتم شرح اللوائح والنظم الجديدة في مجال التحكيم، نظراً للتحديثات التي قام الاتحاد الدولي بإرسالها لنا، وتتميز لعبة السلة بالتعديلات المستمرة على نُظم التحكيم فيها، وهو ما يتطلب أن نكون على أهبة الاستعدادات لكل المتغيرات الدولية».