أغلى 10 صفقات مؤثرة في الدوري الإيطالي



معتز الشامي (أبوظبي)

أغلق سوق الانتقالات الصيفية في الدوري الإيطالي أبوابه، بعدما شهد نشاطاً ملحوظاً من كبار الأندية التي عززت صفوفها بصفقات قوية، ليؤكد «الكالتشيو» حضوره في الانتقالات العالمية.

وكان ميلان أكثر الأندية إنفاقاً، بعدما ضخ أكثر من 160 مليون يورو في صفقات جديدة، متصدراً قائمة أغلى التعاقدات، عبر ضم الفرنسي كريستوفر نكونكو من تشيلسي مقابل 37 مليون يورو، يليه السويسري أردون جاشاري بـ36 مليون يورو من لوزيرن.

وتلك الصفقتان جعلتا «الروسونيري» صاحب اليد الطولى في هذا الميركاتو، مع إضافة ثالثة في القائمة تمثلت في صامويل ريتشي القادم من تورينو بـ23 مليون يورو.

أما يوفنتوس ضمن بقاء نجمه البرتغالي فرانشيسكو كونسيساو بشكل نهائي قادماً من بورتو مقابل 32 مليون يورو، ليحتل المركز الثالث في القائمة.

وتحرك نابولي لتعزيز صفوفه بصفقتين مهمتين، الهولندي سام بوكيما «31 مليون يورو»، وزميله نوا لانج «25 مليون يورو»، في وقت دخلت روما المنافسة بضم المغربي نيل الايناوي «23.5 مليون»، والبرازيلي ويسلي «25 مليون».

كما نجح أتلانتا في التوقيع مع المهاجم المونتينيجري نيكولا كريستوفيتش مقابل 25 مليون يورو، بينما أتم فيورنتينا التعاقد مع المهاجم الإيطالي روبرتو بيكولي بنفس القيمة.

وهذا الزخم يعكس سعي الأندية الإيطالية لمجاراة كبريات الدوريات الأوروبية، حيث توزعت الصفقات بين مواهب صاعدة وأسماء جاهزة قادرة على تقديم الإضافة الفورية، ويُتوقع أن تلعب هذه التعاقدات دوراً محورياً في المنافسة على لقب الدوري، وكذلك في الظهور الأوروبي.

ومن الواضح أن صفقات «صيف 2025» ستترك بصمتها على سباق لقب الدوري الإيطالي، وعزز ميلان قوته الهجومية بضم نكونكو وجاشاري، ما يمنحه حلولاً إضافية في صناعة اللعب وإنهاء الهجمات، فيما يوفنتوس يعول على كونسيساو لتجديد دماء الفريق ومواصلة المنافسة محلياً وأوروبياً.

وبدوره أضاف نابولي صلابة دفاعية مع بوكيما وسرعة هجومية مع نوا لانج، بينما ترى روما في ويسلي والايناوي عناصر لبناء مشروع طويل المدى، بينما ضم أتلانتا وفيورنتينا مهاجمين قادرين على صناعة الفارق، كل هذه التحركات تنذر بموسم مثير وصراع محتدم على اللقب والمراكز الأوروبي.



قائمة أغلى 10 صفقات في «الكالشيو»

• كريستوفر نكونكو – ميلان (37 مليون يورو)

• أردون جاشاري – ميلان (36 مليون يورو)

• فرانشيسكو كونسيساو – يوفنتوس (32 مليون يورو)

• سام بوكيما – نابولي (31 مليون يورو)

• نوا لانج – نابولي (25 مليون يورو)

• ويسلي – روما (25 مليون يورو)

• نيكولا كريستوفيتش – أتلانتا (25 مليون يورو)

• روبرتو بيكولي – فيورنتينا (25 مليون يورو)

• نيل الايناوي – روما (23.5 مليون يورو)

• صامويل ريتشي – ميلان (23 مليون يورو)



