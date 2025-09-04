الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ماذا يحدث في ليفربول؟.. «انفجار» بـ«نصف المليار»!

ماذا يحدث في ليفربول؟.. «انفجار» بـ«نصف المليار»!
4 سبتمبر 2025 17:24

 
عمرو عبيد (القاهرة)

أخبار ذات صلة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
«النوم» يخاصم هالاند بعد قرار نادي الطفولة!


لم يعرف ليفربول وضعاً مُماثلاً في سوق الانتقالات، مثلما حدث في «الميركاتو الصيفي» الحالي، ومنذ عقد كامل، حتى خلال فترات الإحلال والتجديد الكبيرة، التي عرفها في تلك الحقبة، لم يتصدر «الريدز» المشهد الإنجليزي والعالمي أبداً في حجم الإنفاق، بل إن ما تكلّفه النادي في الصيف الحالي وحده، تفوّق على كل المصاريف التي دفعها لصفقاته في مواسم كاملة.
وبما يقترب من «نصف المليار»، لا يُمكن وصف «ميركاتو الريدز» بـ«الجنون»، بل إنه أحدث انفجاراً مالياً كبيراً، غير مسبوق في تاريخ «القلعة الحمراء»، إذ أنفق 482.9 مليون يورو، وكان أليكسندر إيزاك نجم الصفقات الأول، بانتقال كلّف النادي 145 مليوناً، ليحتل «الريدز» الصدارة في سوق الصفقات، على مستوى «البريميرليج» والمشهد العالمي، وهو ما يحدث للمرة الأولى على الإطلاق.
والغريب أن ليفربول قفز بتلك الخطوات الضخمة نحو صدارة المشهد، بعدما أنهى الموسم الماضي كاملاً بإنفاق لم يتجاوز 42 مليون يورو، ليس فقط في «الميركاتو الصيفي»، بل في الموسم بأكمله، وهو ما وضعه في المرتبة العشرين، الأخيرة، بين فرق إنجلترا كلها، من حيث حجم التعاقدات، أما عالمياً، فاحتل المركز الـ73، بعدما كان الحارس جيورجي مامارداشفيلي صاحب الصفقة الأغلى وقتها، بقيمة 30 مليون يورو، قبل أن يُعيده معاراً إلى فريقه السابق، فالنسيا.
في نُسخة 2023-2024، أنفق ليفربول 172 مليون يورو في الموسم كله، محتلاً المركز السادس بين فرق «البريميرليج»، والـ11 عالمياً، إذ كان سوبوسلاي النجم الأبرز بانتقال كلّف «الريدز» 70 مليوناً، وفي موسم 2022-2023، أنفق النادي 145.8 مليون يورو، بينها 85 لجلب داروين نونيز، الذي رحل من دون ترك أثر كبير، لكن ليفربول أتى في المركز الـ12 محلياً والـ15 عالمياً، بل إن الفارق بين حجم الصرف المالي من جانبه وبين تشيلسي، بلغ نحو نصف مليار يورو، وهو ما أنفقه النادي هذه المرة!
وخلال موسمي 2020-2021 و2021-2022، تحرّك ليفربول في سوق الانتقالات بصورة متوسطة، إذ أنفق بين 85 و89 مليون يورو، وجاء في المركز الثامن محلياً، مقابل الـ13 والـ14 عالمياً، مقارنة بعدم اهتمامه بأمر الانتقالات في نُسخة 2019-2020، بعد عملية إعادة بناء الفريق خلال مواسم سابقة، حيث اكتفى بصرف 10.4 مليون يورو، بينها 8.5 لمينامينو وحده، ليحتل المركز الـ18 في سوق «البريميرليج»، مقابل التراجع إلى المرتبة الـ153 عالمياً.
وانطلق «الريدز» في تكوين فريقه الذهبي، الذي أعاده إلى منصات التتويج بعد غياب طويل، في 2017-2018 و2018-2019، وخلالهما، أنفق النادي 173.65 و192.2 مليون يورو، على الترتيب، محتلاً المرتبة الخامسة بين الفرق الإنجليزية والتاسعة عالمياً في المرة الأولى، قبل أن يقفز في الثانية إلى وصافة الإنفاق المحلي، بفارق نحو 16 مليوناً عن تشيلسي، بينما أتى خامساً على الصعيد العالمي.
وفي تلك الفترة، جلب ليفربول أليسون وفان دايك وصلاح وقبلهما ساديو ماني، مقابل 72.5 و84.65 و42 و41.2 مليون يورو، على الترتيب، بجانب غيرهم من النجوم، ورغم كل ذلك، لم يصل «الريدز» أبداً إلى حجم الإنفاق الحالي الهائل، ولم يظهر بتلك الصورة «الشرسة» مالياً، ويبقى السؤال، هل تقود تلك القفزة المالية الضخمة الفريق إلى السيطرة على جميع البطولات، المحلية والعالمية؟

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ألكسندر إيزاك
آخر الأخبار
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:12
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©