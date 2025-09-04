النشأة والأرقام و24 بطلاً.. 70 عاماً على انطلاق دوري الأبطال!



معتز الشامي (أبوظبي)



يصادف اليوم مرور 70 عاماً على انطلاق البطولة الأهم في تاريخ كرة القدم للأندية والتي كانت بمسمى «كأس أوروبا»، وعُرفت لاحقاً باسم دوري أبطال أوروبا منذ موسم 1992-1993، ومنذ بدايتها في الرابع من سبتمبر عام 1955، أصبحت المسابقة مسرحاً لأفضل اللاعبين والفرق، وصُنعت فيها أساطير كرة القدم.

جاءت فكرة البطولة على يد الصحفيين الفرنسيين جاك فيران وجابرييل هانو من صحيفة ليكيب، كرد فعل على ما نشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية عن «وولفرهامبتون»كأفضل نادٍ في العالم عام 1954.

أراد الفرنسيان بطولة حقيقية بين أبطال أوروبا، فكانت البداية بـ 16 فريقاً في نسخة 1955-1956، بينهم ريال مدريد، ميلان، هبس الاسكتلندي، وسبورتنج لشبونة، الذي خاض المباراة الأولى تاريخيا ضد بارتيزان بلجراد وانتهت بالتعادل 3-3.

خلال سبعة عقود، شارك 348 نادياً في البطولة، ونجح 24 نادياً فقط في الفوز باللقب، يتصدر القائمة ريال مدريد بـ 15 لقباً بين 1956 و2024، يليه ميلان بسبعة ألقاب، ثم بايرن ميونيخ وليفربول (6 لكل منهما)، وبرشلونة (5)، أما أحدث بطل فهو باريس سان جيرمان الذي توج عام 2025 للمرة الأولى.

اللافت أن فوز ستيوا بوخارست عام 1986 كان آخر مرة يتوج فريق بتشكيلة كاملة من اللاعبين المحليين، بينما ضمت تشكيلة سان جيرمان في نهائي 2025 لاعبين من ثماني جنسيات.

ومازال ريال مدريد صاحب الرقم القياسي بالفوز بالبطولة خمس مرات متتالية بين 1956 و1960، بفضل أساطير مثل دي ستيفانو وفرانشيسكو خينتو، الذي شارك في جميع النهائيات الخمسة وسجل في كل منها، وعلى صعيد التتويج المتكرر، نجحت أندية مثل أياكس، بايرن ميونخ، ليفربول، ميلان، والإنتر في الفوز باللقب في مواسم متتالية، لكن مدريد كان آخر من فعلها (2016-2018).

تحقيق «الثلاثية» وهي الدوري المحلي، الكأس المحلية، ودوري الأبطال، حدث 11 مرة فقط، وأندية مثل برشلونة وبايرن ميونيخ فعلتها أكثر من مرة، بينما جاء أول إنجاز عبر سيلتيك في موسم 1966-1967، آخر نسخة شهدت ثلاثية كانت لباريس سان جيرمان موسم 2024-2025.

من 29 مباراة فقط في نسخة 1955-1956، توسعت البطولة حتى وصلت إلى 189 مباراة في الموسم الحالي بعد إدخال صيغة «المرحلة الدورية» الجديدة، وخاض ريال مدريد أكبر عدد من المباريات (501)، فاز بـ300 منها، أي ما يعادل 5% من إجمالي مباريات البطولة عبر تاريخها (5976 مباراة).

وشهد المعدل التهديفي تقلبات، من 4.38 هدف في المباراة بالنسخة الأولى – وهو رقم لم يُكسر حتى الآن – إلى متوسط 3.27 في موسم 2024-2025، وهو الأعلى منذ 1976، بمساعدة نصف نهائي مثير بين برشلونة وإنتر (13 هدفاً).

ويبقى كريستيانو رونالدو أيقونة البطولة، الأكثر مشاركة والأكثر تسجيلاً (140 هدفاً)، ورغم أنه احتاج 27 مباراة ليسجل هدفه الأول مع مانشستر يونايتد ضد روما في 2007، فقد هيمن بعدها على السجل التهديفي. تبادله الأرقام مع ميسي، لكنه بقي في الصدارة منذ 2015.

أما على صعيد الأهداف في موسم واحد، فيحمل رونالدو الرقم القياسي بـ 17 هدفاً في نسخة 2013-14 مع ريال مدريد، متفوقاً على إنجازات ليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة، وفي الجيل الجديد، يسير إرلينج هالاند على خطى أساطير الماضي، إذ سجل 49 هدفاً في 48 مباراة، وقد يصل إلى 100 هدف بأقل من 100 مباراة إذا حافظ على معدله المذهل.

ستة ألقاب تاريخية القاسم المشترك بين فرانشيسكو خينتو، لوكا مودريتش، وداني كارفاخال مع ريال مدريد، أما رونالدو، فيبقى اللاعب الوحيد الذي فاز بالبطولة مع فريقين مختلفين (مانشستر يونايتد مرة وريال مدريد أربع مرات).

يبقى كارلو أنشيلوتي المدرب الأكثر تتويجاً بخمسة ألقاب (مع ميلان وريال مدريد)، متفوقاً على بوب بيزلي (3)، زين الدين زيدان (3 متتالية مع مدريد)، وبيب جوارديولا (3 مع برشلونة ومانشستر سيتي)، ومن المدربين الحاليين، يدخل أنشيلوتي وجوارديولا ولويز إنريكي البطولة هذا الموسم بألقاب سابقة.

ومنذ فكرة بسيطة في أذهان صحفيين فرنسيين عام 1955 إلى بطولة عملاقة تضم اليوم 36 ناديا و189 مباراة، ظل دوري الأبطال مرآة لتاريخ كرة القدم، إنها مسرح الأرقام القياسية، وميدان أساطير مثل دي ستيفانو، مالديني، رونالدو وميسي، وبعد 70 عاما، يبقى الحلم الأكبر لأي نادٍ في العالم هو سماع نشيد البطولة والوقوف على منصة التتويج ذات الليالي الأوروبية المضيئة.