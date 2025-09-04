إيزاك يُطيح كييزا من قائمة ليفربول في «الشامبيونزليج»



علي معالي (أبوظبي)



بعد وصول ألكسندر السويدي إيزاك إلى ملعب أنفيلد، لم يتم إدراج كييزا في قائمة ليفربول المكونة من 22 لاعباً لدور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، ووصل النجم الإيطالي إلى أنفيلد العام الماضي، لكنه كافح باستمرار للفوز بمكان أساسي، ومع ذلك شارك هذا الموسم في ثلاث مباريات من مقاعد البدلاء، وسجل هدفاً في أول ظهور له في الدوري الإنجليزي أمام بورنموث.

وفقا للوائح، يسمح لليفربول فقط بتسجيل 17 لاعباً حداً أقصى ليسوا «محليين» في القائمة الرئيسة، والجدير بالذكر أن من بين هؤلاء الموهبة الشابة ريو نجوموها البالة من العمر 16 عاماً، ولا يعتبر محلياً لأنه لم يكن مع النادي منذ أقل من عامين، بالإضافة إلى القائمة الرئيسية، لا يزال بإمكان ليفربول إضافة لاعبين محليين شباب إلى «القائمة ب»، والتي يمكن أن تتغير قبل كل مباراة.