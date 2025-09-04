كروس ينتقد دفع ليفربول مبالغ طائلة لضم إيزاك



برلين (د ب أ)



انتقد توني كروس، النجم السابق لمنتخب ألمانيا ونادي ريال مدريد الإسباني، القيمة المالية المبالغ فيها التي دفعها ليفربول الإنجليزي لضم المهاجم السويدي ألكسندر إيزاك من صفوف نيوكاسل يونايتد.

وانتقل إيزاك إلى ليفربول مقابل 145 مليون يورو، ليصبح أغلى صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك بعد فترة من الشد والجذب مع فريقه السابق نيوكاسل، الذي تمسك باستمراره مع الفريق حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية.

وقال كروس في المدونة الصوتية «إينفاخ مال لوبين»، التي يديرها مع شقيقه فيليكس كروس: «أثق في مستمعينا، لكنني أقول إن نصفهم تقريباً لم يسمعوا بإيزاك من قبل، احكموا بأنفسكم، بجدية».

من جانبه، تدخل فيليكس وذكر المستمعين بالفترة القصيرة التي قضاها إيزاك في بوروسيا دورتموند، بعد انضمامه من أيك ستوكهولم عام 2017 مقابل 6. 8 مليون يورو، لكنه لم يخض سوى 13 مباراة (بواقع 281 دقيقة) سجل خلالها هدفاً واحداً وصنع آخر.

ونقل الموقع الإلكتروني لصحيفة «ماركا» الإسبانية تصريحات توني كروس التي قال فيها «في دورتموند لم يحدث شيء يذكر»، وبشأن قيمة الصفقة الضخمة، أوضح «نعم، إنه مبلغ كبير بلا شك».