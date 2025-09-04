الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

صلاح ينشر رسالة وداع لإليوت

صلاح ينشر رسالة وداع لإليوت
4 سبتمبر 2025 18:09

 
لندن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
روبرتسون: ليفربول لن يتجاوز وفاة جوتا بسهولة


يعتقد المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، إن هارفي إليوت سيقوم بأشياء هائلة مع ناديه الجديد، أستون فيلا، بعدما ترك الأخير فريق ليفربول في اليوم النهائي من فترة الانتقالات.
وذكرت شبكة «سكاي سبورتس» أن أستون فيلا تعاقد مع إليوت على سبيل الإعارة في البداية، مع تعهد بشراء اللاعب بشكل دائم مقابل 35 مليون جنيه إسترليني.
ووضع ليفربول في الصفقة بنداً لإعادة الشراء وبنداً لنسبة من بيع اللاعب مستقبلاً.
وعقب الرحيل، نشر صلاح رسالة وداع لإليوت «22 عاماً».
وقال صلاح:«سيذكرك الجميع بولائك وتفانيك في كل مرة تم الاستعانة بك فيها».
وأضاف:«ترحل بطلاً، ولا يوجد لدي شك في أنك ستقوم بأشياء هائلة في ناديك الجديد، إنهم محظوظون بوجودك معهم».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
محمد صلاح
هارفي إليوت
آخر الأخبار
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:12
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©