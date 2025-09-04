الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
فاطمة الخروصي تحصل على تصنيف دولي 1481 نقطة

فاطمة الخروصي تحصل على تصنيف دولي 1481 نقطة
4 سبتمبر 2025 18:12

 
الشارقة (الاتحاد)

وصلت فاطمة راشد الخروصي «8 سنوات» لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة إلى تصنيف دولي 1481 نقطة، بعدما حصلت على الميدالية البرونزية في بطولة العرب للفئات السنية التي أقيمت بالمغرب، كما حصلت على الميدالية الفضية لفئة تحت 8 سنوات في بطولة الإمارات الفردية، وهو ما حققته منذ أقل من عام لدخولها لعبة الأذكياء والانضمام للنادي. 
وأعربت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن سعادتها بما حققته اللاعبة، وقفزت في تصنيفها الدولي إلى 1481 نقطة في عمر 8 سنوات، وهو ما يؤكد أنها موهبة قادمة على الطريق بقوة، ويتوقع لها مستقبل كبير على رقعة الأذكياء، خاصة أنها انضمت إلى النادي في نوفمبر من العام الماضي، ونجحت خلال فترة قصيرة في التفوق وإظهار موهبتها.
وأضافت أن استراتيجية النادي تتمثل في زيادة قاعدة اللاعبات والبحث عن المواهب، من خلال التركيز على الاستقطاب من مدارس الشارقة، بجانب المشاركة في البطولات والمنافسة على المراكز الأولى، وهناك جهد كبير من الأجهزة الفنية بالنادي في الوصول باللاعبات لهذا المستوى، وأيضاً الدعم الكبير من أولياء الأمور في مساعدة اللاعبات في المواظبة على التدريبات والمشاركة في البطولات، وهذه منظومة متكاملة حققت أهدافها من خلال النتائج والإنجازات التي يحققها النادي في كل البطولات، سواء على مستوى المسابقات المحلية أو المشاركات الخارجية، بالإضافة بالإضافة إلى اختيار لاعبات النادي لتمثيل المنتخبات الوطنية خارجياً.

الإمارات
الشارقة
الشطرنج
البطولة العربية للشطرنج
المغرب
