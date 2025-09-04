الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

العراق يكسب هونج كونج بـ«ثنائية»

العراق يكسب هونج كونج بـ«ثنائية»
4 سبتمبر 2025 18:20

بغداد (د ب أ)

حقق منتخب العراق فوزاً معنوياً 2-1 على هونج كونج، في المباراة الودية التي أقيمت بينهما، ضمن استعداداتهما للاستحقاقات المقبلة.
وانتهى الشوط الأول بتعادل المنتخبين من دون أهداف، قبل أن يبادر هونج كونج بالتسجيل عن طريق مات أور في الدقيقة 61 من ركلة جزاء.
وسرعان ما استعاد المنتخب العراقي اتزانه، حيث أحرز مهند علي هدف التعادل في الدقيقة 67، بعد تلقيه تمريرة رائعة من زميله إبراهيم بايش، ليسدد كرة رائعة ويضعها داخل الشباك.
وتقمّص مهند علي دور البطولة في اللقاء، عقب تسجيله الهدف الثاني لمنتخب العراق في الدقيقة 80، بعد هجمة منظمة قادها زيد تحسين الذي أرسل له تمريرة متقنة أنهاها بتسديدة قوية سكنت الشباك.
ويواصل المنتخب العراقي تحضيراته لخوض منافسات المرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وأوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الثانية بالتصفيات، حيث يلتقي مع منتخب إندونيسيا في 11 أكتوبر المقبل، قبل أن يواجه منتخب السعودية (صاحب الأرض) بعدها بثلاثة أيام.
ويحلم المنتخب الملقب بـ(أسود الرافدين) في الصعود لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعدما شارك في نسخة المونديال عام 1986 بالمكسيك.

العراق
هونج كونج
تصفيات كأس العالم
السعودية
إندونيسيا
