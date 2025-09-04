الإصابة تحرم إيطاليا من جهود سكاماكا في تصفيات المونديال



روما (أ ب)



يفتقد منتخب إيطاليا لجهود مهاجمه جيانلوكا سكاماكا بداعي الإصابة، خلال المواجهتين المقبلتين أمام إستونيا وإسرائيل في تصفيات كأس العالم.

وغادر سكاماكا معسكر تدريب المنتخب الإيطالي بسبب إصابة في الركبة.

ولا يملك منتخب إيطاليا رفاهية التعثر في المباراتين المقبلتين، كي يتفادى الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة على التوالي.

وتلتقي إيطاليا مع إستونيا في بيرجامو الجمعة ثم تواجه إسرائيل في المجر يوم الاثنين المقبل.

وحصدت إيطاليا ثلاث نقاط من أول مباراتين بالتصفيات، في الوقت الذي تتصدر فيه النرويج ترتيب المجموعة التاسعة برصيد 12 نقطة من أربع مباريات، وتليها إسرائيل بست نقاط من ثلاث مباريات.

وفي غياب سكاماكا، من المتوقع أن يقود ماتيو ريتيجي ومويس كين هجوم إيطاليا، وانضم ريتيجي، الذي تصدر قائمة هدافي الدوري الإيطالي الموسم الماضي برصيد 25 هدفاً مع فريقه السابق أتالانتا، مؤخراً إلى القادسية السعودي.

واحتل كين مهاجم فيورنتينا المركز الثاني في قائمة هدافي الدوري الإيطالي الموسم الماضي برصيد 19 هدفاً.