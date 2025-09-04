الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المتهم بدهس مشجعي ليفربول ينفي 31 تهمة!

المتهم بدهس مشجعي ليفربول ينفي 31 تهمة!
4 سبتمبر 2025 18:36

 
لندن (أ ب)

أخبار ذات صلة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
روبرتسون: ليفربول لن يتجاوز وفاة جوتا بسهولة


نفى الرجل المتهم بدهس مجموعة من مشجعي ليفربول بسيارته في مايو الماضي، أثناء احتفال الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ارتكابه الجرائم الـ31 الموجهة إليه.
ويواجه بول دويل «53 عاماً» 18 تهمة بمحاولة التسبب في إصابة جسيمة مع سبق الإصرار، وتسع تهم بالتسبب في إصابة جسيمة مع سبق الإصرار، وتهمتين بالتسبب بجروح مع سبق الإصرار، وتهمة واحدة بالقيادة الخطرة، وتهمة واحدة بالشغب، ليكون الإجمالي 31 تهمة!
وظهر دويل متماسكاً في البداية لدى سماعه التهم، حيث ظهر عبر مؤتمر فيديو من السجن خلال جلسة الاستماع بمحكمة كراون في ليفربول.
أما في ظهوره الأخير أمام المحكمة، كان دويل يبكي عند سماعه التهم المتعلقة بالحادث الذي وقع في وسط المدينة يوم 26 مايو.
ولكنه ظهر فيما بعد وكأنه يمسح دموعه خلال جلسة الخميس أثناء مناقشات قانونية.
والتهم الموجهة ضد دويل تتعلق بـ29 ضحية تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و77 عاماً.
وكان المشجعون يحتفلون بلقب ليفربول العشرين عندما قاد دويل سيارته في شارع مزدحم بالمشجعين. وذكرت الشرطة أنها تعتقد أن دويل تجاوز حاجزاً أمنياً باتباعه سيارة إسعاف كانت تحاول الوصول إلى ضحية محتمل إصابته بأزمة قلبية.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
آخر الأخبار
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:12
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
الرياضة
«الرياضة للجميع» يعتمد المناصب الإدارية
اليوم 15:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©