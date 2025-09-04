المتهم بدهس مشجعي ليفربول ينفي 31 تهمة!



لندن (أ ب)



نفى الرجل المتهم بدهس مجموعة من مشجعي ليفربول بسيارته في مايو الماضي، أثناء احتفال الفريق بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ارتكابه الجرائم الـ31 الموجهة إليه.

ويواجه بول دويل «53 عاماً» 18 تهمة بمحاولة التسبب في إصابة جسيمة مع سبق الإصرار، وتسع تهم بالتسبب في إصابة جسيمة مع سبق الإصرار، وتهمتين بالتسبب بجروح مع سبق الإصرار، وتهمة واحدة بالقيادة الخطرة، وتهمة واحدة بالشغب، ليكون الإجمالي 31 تهمة!

وظهر دويل متماسكاً في البداية لدى سماعه التهم، حيث ظهر عبر مؤتمر فيديو من السجن خلال جلسة الاستماع بمحكمة كراون في ليفربول.

أما في ظهوره الأخير أمام المحكمة، كان دويل يبكي عند سماعه التهم المتعلقة بالحادث الذي وقع في وسط المدينة يوم 26 مايو.

ولكنه ظهر فيما بعد وكأنه يمسح دموعه خلال جلسة الخميس أثناء مناقشات قانونية.

والتهم الموجهة ضد دويل تتعلق بـ29 ضحية تتراوح أعمارهم بين ستة أشهر و77 عاماً.

وكان المشجعون يحتفلون بلقب ليفربول العشرين عندما قاد دويل سيارته في شارع مزدحم بالمشجعين. وذكرت الشرطة أنها تعتقد أن دويل تجاوز حاجزاً أمنياً باتباعه سيارة إسعاف كانت تحاول الوصول إلى ضحية محتمل إصابته بأزمة قلبية.