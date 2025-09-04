دوناروما يتطلع إلى المستقبل مع مانشستر سيتي ومنتخب إيطاليا



لندن (د ب أ)



أبدى حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما، ارتياحه بعد البداية الجديدة مع ناديه والمنتخب، وذلك بعد عودته لقائمة المدرب جينارو جاتوزو.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن جاتوزو تولى تدريب ميلان لمدة موسمين، خلال تواجد دوناروما الذي انتقل إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في اليوم الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، بعد تجميده في باريس سان جيرمان الفرنسي، وهو يتطلع للعمل مع جاتوزو مجدداً في المنتخب.

وقال دوناروما 26 عاماً عن جاتوزو: «كنت محظوظاً بالعمل معه في ميلان، أعرف شخصيته ومايمكنه فعله».

وأضاف: «أنا سعيد بعودته الآن إنه يعطي للفريق كل شيء ونحن كلاعبين سنبذل قصارى جهدنا لإعادة إيطاليا إلى القمة».

وتابع دوناروما: «الهدف هو تحقيق الفوز في كل التحديات قدر الإمكان مع مانشستر سيتي وإيطاليا وأن أعيدهما إلى مكانتهما المستحقة».

ويسعى جاتوزو إلى إعادة بناء ثقة المنتخب الإيطالي، وذلك بعد أزمة إقالة المدرب السابق لوتشيانو سباليتي.

وأدت الهزيمة المفاجئة صفر-3 أمام النرويج في يونيو الماضي إلى رحيل مدرب نابولي السابق، والذي بقي في المباراة التالية التي فاز بها الفريق على مولدوفا 2- صفر، ويدرك جاتوزو أنه بحاجة لإصلاح الكثير من العيوب.