الرياضة

سائق مرسيدس يتحمل مسؤولية الحادث في «جائزة هولندا»

سائق مرسيدس يتحمل مسؤولية الحادث في «جائزة هولندا»
4 سبتمبر 2025 19:19

برلين (د ب أ)

أبدى الإيطالي كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس تحمله مسؤولية الحادث، الذي أطاح بسيارة شارل لوكلير، سائق فريق فيراري، خلال سباق جائزة هولندا الكبرى، ضمن بطولة العالم لسباقات سيارات «الفورمولا-1»، يوم الأحد الماضي.
وقال أنتونيلي في مؤتمر صحفي، قبل سباق الجائزة الكبرى الإيطالي في مونزا، المقرر يوم الأحد المقبل: «حدث احتكاك مع لوكلير، وهو أمر لم يكن مثالياً، في تلك اللحظة، شعرت برغبة في المخاطرة، إذ أحسست أنها فرصتي الوحيدة، وهو أمر مؤسف، إنني مسؤول عما حدث».
وأضاف: «خلال السباق، كان لدي زخم جيد، وكان الإيقاع مرتفعاً، من الجيد أن أخوض سباقين متتاليين، حيث أستطيع الحفاظ على هذا الزخم، بعد أن رأيت أن الوتيرة كانت أفضل».
ودخل لوكلير إلى منطقة الصيانة وعاد إلى المضمار قبل أنتونيلي مباشرة، ليصبحا جنباً إلى جنب في المنحدر ويصطدما عند المنعطف الثالث، لينحرف سائق إمارة موناكو ويرتطم بالحائط، وتلقى أنتونيلي عقوبة 10 ثوان، وأنهى السباق في المركز السادس عشر، وأضاف السائق الشاب أنه اعتذر شخصياً للوكلير بعد السباق.
وسيكون سباق مونزا ثاني سباق لأنتونيلي على أرضه هذا الموسم، بعد سباق جائزة إميليا رومانيا الكبرى في إيمولا، الذي جرى في مايو الماضي.
ولم يسر هذا السباق كما خطط له أنتونيلي، حيث لم يكمل السباق بسبب مشكلة في سيارته.
وأوضح أنتونيلي: «عندما قلت إنني سأكون أكثر استعداداً، كان سباق إيمولا أول سباق لي على أرضي، وكان هناك الكثير من الأمور الجارية، ولم أتمكن من إدارة طاقتي على النحو الأمثل، ولم أشعر بتركيز كامل أثناء وجودي في السيارة».
واختتم أنتونيلي تصريحاته، حيث قال: «أهم درس تعلمته هو إدارة طاقتي بأفضل شكل ممكن طوال عطلة نهاية الأسبوع».

