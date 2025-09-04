الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الخماسي الحديث» يعتمد المناصب الإدارية الجديدة

«الخماسي الحديث» يعتمد المناصب الإدارية الجديدة
4 سبتمبر 2025 19:49

 
دبي (وام)

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للخماسي الحديث، المناصب الإدارية لأعضاء المجلس الجديد، بعد إعادة تشكيلة للدورة الانتخابية 2024-2028، برئاسة الدكتورة هدى المطروشي.
ويضم مجلس الإدارة الجديد، الدكتورة هدى المطروشي لرئاسة اللجنة الفنية والمنتخبات الوطنية، وناصر سلطان المعمري نائباً لرئيس مجلس الإدارة، وعائشة سيف الصيري، للأمانة العامة، وعدنان محمود الهاشمي، الأمين العام المساعد، وأحمد علي البادي، رئيساً للجنة الحكام، ووضاح سالم الحارثي، مديراً مالياً، وأحمد عبد الرحيم الجناحي، رئيساً للجنة الفعاليات الدولية والمسابقات المحلية.
وتوجهت المطروشي بالشكر إلى أعضاء مجلس الإدارة السابقين على جهودهم الكبيرة في تأسيس وبناء الاتحاد منذ إنشائه عام 2022، كما أعربت عن تقديرها لوزارة الرياضة على دعمها المتواصل للاتحاد، مؤكدة حرص المجلس الجديد على مواصلة مسيرة الإنجازات ورفع علم الدولة في المحافل القارية والدولية.

الإمارات
دبي
الخماسي الحديث
اتحاد الخماسي الحديث
هدى المطروشي
