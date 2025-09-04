كبار دوريات أوروبا.. تغييرات مستمرة في القيمة التسويقية منذ 2018



عمرو عبيد (القاهرة)



بحسب آخر تحديث لإحصاءات موقع «ترانسفير ماركت»، الخاصة بالقيم التسويقية للفرق العالمية، يتصدّر ريال مدريد المشهد بـ1.4 مليار يورو، يليه أرسنال بـ1.33، مقابل 1.23 لمانشستر سيتي، بينما أتى ليفربول «رابعاً»، رغم كونه الأكثر إنفاقاً في «الميركاتو» الأخير، بقيمة 1.12 مليار يورو، في حين حل برشلونة في المركز الخامس، بـ1.1 مليار.

ومنذ عام 2018، بعدما عرفت القيم السوقية ارتفاعاً هائلاً، لتلامس أو تتجاوز حاجز «المليار» يورو، تغيّر ترتيب الفرق الأغلى بصورة مستمرة في بعض بطولات الدوري الكبرى، وشهدت قائمة «الصفوة» دخول وخروج بعض الأسماء الشهيرة في عالم اللعبة، وإذا كان أرسنال يعتلي قمة «البريميرليج» حالياً، من حيث القيم التسويقية، فإن مانشستر سيتي بقي مسيطراً تماماً على تلك القائمة منذ عام 2018.

وبحسابات القيم التسويقية مطلع سبتمبر من كل موسم، عقب انتهاء سوق الانتقالات الصيفية، ظل «السيتي» متصدراً بقيم تراوحت بين 1.01 و1.27 مليار يورو، وتغيّر ترتيب الفرق بعده أكثر من مرة، فتارة كان أرسنال «الوصيف» مالياً، في 2023 و2024، بـ1.15 و1.17 مليار يورو، بينما اقترب مانشستر يونايتد مرة واحدة في 2021، عندما بلغت قيمة تشكيلته السوقية 937.25 مليون يورو، مقابل 1.23 مليار لـ«البلومون» آنذاك.

أما ليفربول، فكان الشريك الدائم في «قمة المليارين» التي جمعتهما، حيث ظل ملاحقاً لـ «السيتي» فوق القمة المالية، 3 مرات متتالية بين 2018 و2020، وعاد مرة أخرى في 2022 ليكرر ذلك، بقيم تراوحت بين 876 مليون يورو و1.07 مليار، وفي أغلب تلك المواسم، كان تشيلسي حاضراً في المركزين، الثالث والرابع، بقيمة تسويقية اقتربت من المليار عدة مرات، لكنها لم تتجاوزه إلا في الموسم الحالي.

وفي «الليجا»، انفرد ريال مدريد خلال أغلب تلك السنوات، بالقمة التسويقية، خاصة في ظل عثرات إدارية ومالية عرقلت برشلونة كثيراً، وكان عام 2018 شاهداً على دخول «البارسا» أولاً، عالم المليارات الخاصة بتشكيلة لاعبيه، بقيمة 1.14 مليار يورو، مقابل 968.3 مليون لـ«الملكي»، الذي انتزع قصب السبق من غريمه في 2019 و2020، بـ1.18 و1.06 مليار يورو، على الترتيب، في حين حل «البلوجرانا» وصيفاً آنذاك بـ1.16 و1.05.

وعقب تراجع القيم التسويقية في سنوات، 2021 و2022 و2023، تأخر برشلونة إلى المرتبة الثالثة في الموسم الأول بقيمة 686 مليوناً، ليتقدمه أتلتيكو مدريد بـ758.9، مقابل 783.5 للريال، ثم قفز «البارسا» فجأة إلى الصدارة في الموسم التالي، بـ793.2 مليون يورو، مقابل 786.5 لريال مدريد، الذي عاد إلى القمة في الموسم الثالث، بقيمة 998 مليوناً، مقابل 784 لـ«البلوجرانا»، وتجاوز «الميرنجي» حاجز المليار في الموسم الماضي، مواصلاً التقدم هذا الموسم إلى الصدارة العالمية، في حين عاد «الفريق الكتالوني» إلى نفس المعدل حالياً، بـ1.10 مليار يورو.

ولم يعرف أي فريق في «الكالشيو» مسألة دخول «مُجتمع المليارات»، وكانت القيمة التسويقية الأعلى لمتصدر المشهد المالي الإيطالي، 864 مليون يورو، ليوفنتوس عام 2019، بينما تراوحت المعدلات بين 603 و768.5 مليوناً، إذ تبادل «اليوفي» وإنتر ميلان الصدارة، في حين اقتحم نابولي المشهد فجأة بقوة في سبتمبر 2023، محتلاً القمة التسويقية بـقيمة 603 ملايين، واحتفظت «سيري آ» بأسماء الثلاثي مع ميلان في قائمة «الصفوة»، مع تبادل المراكز بينهم فقط!

وإذا كان بايرن ميونيخ يحتل حالياً المرتبة التاسعة عالمياً، من حيث القيمة التسويقية، بـ905 مليون يورو، فإن الوضع لم يتغيّر كثيراً طوال السنوات الماضي، التي تراوحت خلالها قيمته بين 827 مليوناً في 2018 و943.65 في 2024، وهو ما ينطبق إلى حد ما مع حالة باريس سان جيرمان، سابع الترتيب السوقي العالمي، بـ1.08 مليار يورو، حيث قفزت قيمته من 790.5 مليون في 2018 إلى 975.5 في 2019، قبل التراجع إلى 788.5 في 2020، وبعدها تقدّم بسرعة ليبلغ 1.04 مليار يورو في 2023، مع العلم بأنه لم يصل إلى قيمته الحالية إلا بعد تراجع واضح في الموسم الماضي، حيث بلغت قيمته وقتها 882.7 مليون يورو.