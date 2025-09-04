الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«اليويفا» يعاقب ستيوا بوخارست وأيك أثينا

«اليويفا» يعاقب ستيوا بوخارست وأيك أثينا
4 سبتمبر 2025 21:03

نيون (أ ب)

قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) تغريم ناديي ستيوا بوخارست الروماني وآيك أثينا اليوناني، بسبب سلوكيات جماهيريهما المسيئة الأسبوع الماضي، وأغلق أقساماً من ملعبيهما خلال المباراة المقبلة لكل فريق على أرضه في المسابقات الأوروبية.
ووجهت إلى نادي ستيوا بوخارست تهمة «السلوك التمييزي»، بسبب هتافات مشجعيه خلال مباراة الفريق ضد أبردين الأسكتلندي، بالدور المؤهل لمرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي.
كما قام «اليويفا» بتغريم النادي 30 ألف يورو (35 ألف دولار)، وأمر بإغلاق عدة أقسام من الملعب الوطني في العاصمة الرومانية بوخارست خلال مباراة الفريق ضد يونج بويز السويسري في الثاني من أكتوبر المقبل.
ورفع مشجعو فريق أيك أثينا لافتة تحمل عبارات مسيئة موجهة إلى جماهير أندرلخت البلجيكي، خلال مباراة الفريقين بالدور المؤهل لمرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي، بالإضافة إلى توجيه اتهامات أخرى تشمل إشعال الألعاب النارية واقتحام الملعب.
وفرض «اليويفا» غرامات على النادي اليوناني تصل إلى 56 ألف يورو (65 ألف دولار)، كما تقرر غلق جزء كبير من أحد أطراف ملعب أيك، عندما يواجه ضيفه أبردين في 23 أكتوبر القادم.

 

اليويفا
الاتحاد الأوروبي
الدوري الأوروبي
يوروبا ليج
أيك أثينا
رومانيا
اليونان
