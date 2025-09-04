الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ليفي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لتوتنهام بعد 25 عاماً

ليفي يستقيل من منصب الرئيس التنفيذي لتوتنهام بعد 25 عاماً
4 سبتمبر 2025 22:00

 
لندن (رويترز)

أخبار ذات صلة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
«النوم» يخاصم هالاند بعد قرار نادي الطفولة!


أعلن نادي توتنهام هوتسبير المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، استقالة دانييل ليفي الرئيس التنفيذي المخضرم للنادي، بعد قرابة 25 عاماً قضاها في المنصب.
وقال النادي اللندني في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «يأتي هذا القرار في إطار طموح النادي وسعيه لضمان جاهزيته لتحقيق نجاح رياضي مستدام».
ويُعرف ليفي بأسلوبه التفاوضي الصارم، وكان مصدر إحباط دوماً لجماهير الفريق التي حملته مسؤولية الفشل في توفير اللاعبين القادرين على الفوز بالألقاب بشكل منتظم.
لكنه كان أيضاً مسؤولاً عن تطوير النادي من خلال تشييد ملعب جديد وملعب تدريب حديث.
وفي الموسم الماضي، تغلب توتنهام على مانشستر يونايتد، ليحرز لقب الدوري الأوروبي وهو أول لقب يحققه الفريق منذ عام 2008.
وقال ليفي: «أنا فخور للغاية بالعمل الذي أنجزته مع الفريق التنفيذي للإدارة وجميع موظفينا».
وأضاف: «حولنا هذا النادي إلى نادٍ عالمي كبير يُنافس عند أعلى المستويات».
وأكد توتنهام، حامل لقب الدوري الأوروبي، عدم وجود أي تغييرات في هيكل ملكية النادي أو هيكل المساهمين فيه.
وتولى ليفي منصب الرئيس خلفاً لآلان شوجر في فبراير 2001 بعد أن اشترت شركة (ئي.ان.اي.سي) حصة الأغلبية في النادي.
وخلال فترة توليه المنصب، فاز توتنهام ببطولتين وهما كأس رابطة الأندية الانجليزية المحترفة والدوري الأوروبي الموسم الماضي، رغم احتلاله المركز السابع عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو أسوأ مركز له.
وبعد فوز توتنهام على يونايتد في بلباو، أقال ليفي المدرب أنجي بوستيكوجلو وعين توماس فرانك مدرب برنتفورد، وهو المدرب رقم 13 بدوام كامل الذي يعينه ليفي.
وقال النادي إن بيتر تشارينجتون تولى منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي الذي تم استحداثه مؤخراً.
وقال تشارينجتون: «بالنيابة عن مجلس الإدارة، أود أن أشكر دانييل وعائلته على التزامهم وولائهم للنادي على مدار سنوات عديدة، إنها حقبة جديدة من القيادة للنادي، داخل الملعب وخارجه، أُدرك تماماً أن الأشهر الأخيرة شهدت تغييرات كبيرة، حيث وضعنا أسسا جديدة للمستقبل».
وأضاف: «نحن الآن نركز بشكل كامل على الاستقرار وتمكين الأشخاص الموهوبين لدينا في جميع أنحاء النادي، بقيادة الرئيس التنفيذي فيناي فينكاتشام وفريقه التنفيذي».
ويحتل توتنهام المركز التاسع في قائمة فوربس لأغنى أندية كرة القدم. 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
الدوري الأوروبي
مانشستر يونايتد
آخر الأخبار
الصين تُطلق قمراً صناعياً لاستكشاف بيئة الفضاء
الذكاء الاصطناعي
الصين تُطلق قمراً صناعياً لاستكشاف بيئة الفضاء
اليوم 16:17
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أوروبا تُطلق حاسوباً عملاقاً لتعزيز الذكاء الاصطناعي
اليوم 16:12
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
الرياضة
فلاهوفيتش يحلم بـ«البريميرليج» رغم مفاوضات الإنتر!
اليوم 16:09
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
الرياضة
«الأبيض» يكشف عن «الأسلحة الجديدة» في «التجربة السورية»
اليوم 16:00
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
الرياضة
«الشارقة ووريورز» بطل «موانئ دبي للكريكيت»
اليوم 15:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©