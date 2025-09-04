الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
هالاند يقود النرويج إلى الفوز على فنلندا ودياً

هالاند يقود النرويج إلى الفوز على فنلندا ودياً
4 سبتمبر 2025 22:38

 
أوسلو (د ب أ)

فاز المنتخب النرويجي على نظيره الفنلندي 1- صفر، في مباراة دولية ودية.
وسجل إيرلنج هالاند، هداف مانشستر سيتي الإنجليزي، هدف المباراة الوحيد للمنتخب النرويجي في الدقيقة 17 من ضربة جزاء.
ويستعد منتخب النرويج لمواجهة مولدوفا يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا والمكسيك وكندا.
ويتصدر منتخب النرويج المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق ست نقاط عن أقرب ملاحقيه منتخب إسرائيل وبفارق تسع نقاط عن منتخب إيطاليا الذي خاض مباراتين فقط من التصفيات حتى الآن، ويأتي منتخب إستونيا في المركز قبل الأخير وبعده منتخب مولدوفا.
على الجانب الآخر، يتصدر منتخب فنلندا المجموعة السابعة برصيد سبع نقاط بفارق نقطة عن منتخب هولندا صاحب المركز الثاني، والذي لعب مباراتين في التصفيات، فيما خاض منتخب فنلندا أربع مباريات ويستعد لمواجهة بولندا يوم الأحد المقبل ضمن المجموعة التي تضم أيضاً ليتوانيا ومالطا.

تصفيات كأس العالم
النرويج
فلندا
إيرلينج هالاند
مانشستر سيتي
