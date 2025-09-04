«الأبيض» يتألق أمام سوريا بـ «ثلاثية» في «تجربة قوية»

معتز الشامي (دبي)



حقق منتخبنا الوطني فوزاً مهماً ومستحقاً على نظيره السوري بثلاثية مقابل هدف، في التجربة الودية التي جرت على استاد زعبيل بنادي الوصل، ضمن تحضيرات «الأبيض» للمرحلة الرابعة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026، سجل أهداف منتخبنا، ساشا في الدقيقة 62، ويحيى الغساني في الدقيقة 77، وجاستون سواريز في الدقيقة 86، بينما أحرز محمد الصلخدي هدف سوريا في الدقيقة 36.

وقدم «الأبيض» عرضاً متميزاً على مدار شوطي المباراة، حيث ظهر الأكثر سيطرة وخطورة، خصوصاً مع مشاركة عدد كبير من العناصر الشابة والبدلاء، الذين أثبتوا جاهزيتهم، وأكدوا عمق قائمة «الأبيض».

بدأ منتخبنا المباراة بضغط هجومي مكثف في نصف ملعب المنتخب السوري، الذي قابل الاندفاع بتنظيم دفاعي محكم، وكاد علي صالح أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 11، بعدما وصلته كرة عرضية داخل المنطقة، لكنه سدد بجوار القائم، ورد المنتخب السوري بفرصة خطيرة، حين ارتطمت تسديدة علاء الدين زهير بالعارضة في الدقيقة 31.

وفي الدقيقة 36، استغل محمد الصلخدي تمريرات سريعة اخترقت دفاع «الأبيض»، لينفرد بالحارس علي خصيف، ويُسكن الكرة في الشباك، مانحاً التقدم للمنتخب السوري الذي أنهى الشوط الأول لمصلحته بهدف.

ودخل منتخبنا الشوط الثاني أكثر شراسة هجومية، بعدما أجرى كوزمين أولاريو، المدير الفني، عدداً من التغييرات عززت من فاعلية «الأبيض»، حيث أشرك برونو أوليفيرا، وكوامي كويادو، وجاستون سواريز، وماركوس ميلوني، بدلاً من عبدالله محمد، ومحمد عبدالباسط، وعبدالله رمضان، ولوكاس بيمنتا.

وتعددت محاولات «الأبيض» على مرمى سوريا منذ الدقائق الأولى، وكاد كايو كانيدو أن يسجل هدف التعادل من تسديدة قوية لولا براعة الحارس السوري الذي نجح في إبعادها، وتمكن ساشا أفانيتش من إدراك التعادل في الدقيقة 62، بعد أن ارتقى لضربة ركنية، ولعبها برأسه قوية داخل الشباك.

واستمر ضغط منتخبنا بعد الهدف، ليحصل برونو أوليفيرا على ضربة جزاء، نتيجة جملة تكتيكية منظمة، انبرى لها يحيى الغساني بنجاح، مضيفاً الهدف الثاني في الدقيقة 77، وواصل «الأبيض» تفوقه، حتى نجح جاستون سواريز في تعزيز النتيجة بالهدف الثالث، إثر تسديدة قوية من داخل المنطقة سكنت المرمى في الدقيقة 86.

وشهدت الدقائق المتبقية مشاركة عدد كبير من اللاعبين، لتنتهي المباراة بفوز مستحق لمنتخبنا 3-1، في بداية مثالية لتحضيرات «الأبيض» للمرحلة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى «مونديال 2026».