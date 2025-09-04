الجمعة 5 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

هزاع العبري يحصد فضية «غرب آسيا» للمبارزة

هزاع العبري يحصد فضية «غرب آسيا» للمبارزة
4 سبتمبر 2025 23:15

 
المنامة (وام)

أحرز هزاع سهيل العبري، لاعب منتخبنا ونادي أبوظبي للمبارزة فضية بطولة غرب آسيا للناشئين تحت 17 سنة لفئة فردي سلاح «السيف العربي»، بمشاركة 303 لاعبين ولاعبات، وأقيمت البطولة في البحرين من 30 أغسطس الماضي، إلى 4 سبتمبر الجاري، وشهدت مستويات تنافسية كبيرة.
وأكدت حمدة القبيسي، عضو مجلس إدارة نادي أبوظبي للمبارزة، والعضو المنتدب، أن إنجاز اللاعب هزاع العبري في البطولة، يجسد استراتيجية النادي في تمكين اللاعبين واللاعبات من القدرات التنافسية، وتطوير المهارات، وفق برامج مواكبة بأفضل المؤشرات العالمية.
وأضافت أن الفترة المقبلة تشهد العديد من المبادرات التطويرية، والبرامج التدريبية، استعداداً للبطولات المقررة في الموسم الجديد، بالإضافة إلى المشاركة في الفعاليات القارية والدولية.

الإمارات
أوظبي
المبارزة
البحرين
