منافسات قوية في بطولة القفز الحر الداخلي بـ«كلايم أبوظبي»

منافسات قوية في بطولة القفز الحر الداخلي بـ«كلايم أبوظبي»
5 سبتمبر 2025 02:15

أبوظبي (الاتحاد)

تشهد التصفيات الخاصة بمسابقة بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الداخلي التي تستضيفها «كلايم جزيرة ياس، أبوظبي» منافسة مشوّقة وقوية وسط تقديم عروض رياضية مبهرة تستمر لغاية حتى الأحد المقبل، موعد الجولة النهائية.
ويشارك في البطولة 36 من أبرز محترفي القفز الحر الداخلي على مستوى العالم للتنافس في «كلايم أبوظبي» الذي يضم أكبر نفق هوائي مخصص لهذه الرياضة، ويضمن التأهل في هذه المنافسة المشاركة في بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الداخلي «النفق الهوائي» المقررة في يناير 2026، والتي تُعد أول بطولة هجينة في تاريخ القفز الحر. 
واستقطبت التصفيات نخبة من أبرز المتسابقين الأفراد على مستوى العالم، حيث يقدمون عروضاً استثنائية تجمع بين السرعة والدقة والمهارة في تجاوز حدود الطيران البشري.

القفز الحر
أبوظبي
جزيرة ياس
كلايم أبوظبي
