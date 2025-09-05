ميسي يتألق في الفوز على فنزويلا بتصفيات كأس العالم

بونيس أيرس (رويترز)

اختتم ليونيل ميسي مشواره على أرضه في تصفيات كأس العالم لكرة القدم بشكل رائع، بعدما أحرز هدفين في مباراته الأخيرة في التصفيات على ملعبه ليقود الأرجنتين للفوز 3-صفر على فنزويلا اليوم الجمعة، فيما ضمنت باراجواي وكولومبيا أيضاً التأهل لبطولة 2026.

ولم يحدد ميسي (38 عاماً) موعد اعتزاله، لكنه قال إن المباراة ضد فنزويلا ستكون آخر مباراة له في تصفيات كأس العالم على أرضه.

وهيمنت الأرجنتين بطلة كأس العالم التي تأهلت بالفعل إلى بطولة العام المقبل، على اللقاء منذ صفارة البداية، وصنعت فرصاً عن طريق نيكولاس تاليافيكو وفرانكو ماستانتونو لكن حارس مرمى فنزويلا رافائيل رومو تصدى لها.

وافتتح ميسي التسجيل في الدقيقة 39، بعدما استلم قائد المنتخب الأرجنتيني تمريرة من خوليان ألفاريز في هجمة مرتدة سريعة وسددها في الزاوية العليا اليمنى لمرمى رومو.

وأكملت الأرجنتين ضغطها الشرس في الشوط الثاني، وظل ميسي محور هجومها، لكن صاحب الأرض انتظر حتى الدقيقة 76، لتسجيل الهدف الثاني، بعدما أرسل نيكو جونزاليس تمريرة من الجهة اليسرى ليضعها لاوتارو مارتينيز بضربة رأس قوية في الشباك.

وبعد أربع دقائق، اختتم ميسي تألقه في المباراة بإحراز الهدف الثالث بعد تمريرة من تياجو ألمادا.

وتتصدر الأرجنتين ترتيب تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 في أميركا الشمالية برصيد 38 نقطة، وتحل ضيفة على الإكوادور يوم الثلاثاء المقبل في آخر مبارياتها في المجموعة.

وتستضيف فنزويلا، التي تحتل المركز السابع في الترتيب برصيد 18 نقطة، كولومبيا بهدف البقاء في المركز المؤهل للملحق العالمي، فيما تتأخر عنها بوليفيا بنقطة واحدة فقط.

وفي مباريات أخرى أقيمت اليوم، تقدمت البرازيل إلى المركز الثاني بعدما رفعت رصيدها إلى 28 نقطة بفوزها 3-صفر على تشيلي على ملعب ماراكانا.

وافتتح إستيفاو التسجيل، فيما أضاف لوكاس باكيتا وبرونو جيمارايش باقي أهداف فريق المدرب كارلو أنشيلوتي.

وتقدمت أوروجواي إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة بعد فوزها 3-صفر على بيرو، بفضل أهداف رودريجو أجيري وجورجيان دي أرسكايتا وفيدريكو بينياس.

تراجعت الإكوادور إلى المركز الرابع برصيد 26 نقطة بعد تعادلها السلبي مع باراجواي التي ضمنت ظهورها الأول في كأس العالم منذ 16 عاما.

كما ضمنت كولومبيا التأهل بفوزها 3-صفر على بوليفيا، وأحرز جيمس رودريجيز وجون كوردوبا وخوان فرناندو كوينتيرو أهداف الفريق، الذي يحتل المركز الخامس في الترتيب برصيد 25 نقطة.