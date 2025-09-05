السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أنيسيموفا تضرب موعداً مع سبالينكا في نهائي «فلاشينج ميدوز»

أنيسيموفا تضرب موعداً مع سبالينكا في نهائي «فلاشينج ميدوز»
5 سبتمبر 2025 09:30

نيويورك (رويترز)

انتفضت أماندا أنيسيموفا بعد تأخرها بمجموعة واحدة لتهزم ناومي أوساكا الفائزة بأربعة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى بنتيجة 6-7 و7-6 و6-3 اليوم الجمعة، لتبلغ نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس "فلاشينج ميدوز"، حيث ستواجه حاملة اللقب أرينا سبالينكا في محاولة أخرى للفوز بأول ألقابها في البطولات الكبرى.
ولعبت أوساكا الفائزة مرتين في نيويورك، أول مباراة لها في قبل نهائي إحدى البطولات الكبرى منذ عام 2021، وكانت على قدر هذه المناسبة الكبيرة في ملعب آرثر آش، بعد أن تبادلت كسر الإرسال مرتين مع أنيسيموفا في مجموعة افتتاحية قوية.
وبعد أن أدى تأخر النظام الآلي إلى تعطيل اللعب، استعادت أوساكا تركيزها وصرخت بحماس كبير، عندما لعبت أنيسيموفا ضربة في الشبكة في نقطة المجموعة بالشوط الفاصل، لكن المصنفة 23 كافحت لمواصلة هذا الزخم في المجموعة التالية.
تبادلت اللاعبتان كسر الإرسال بسهولة، لكنهما زادتا من قوته مع بعض الضربات المذهلة في 12 شوطاً في المجموعة الثانية، قبل أن تنقض أنيسيموفا وصيفة بطلة ويمبلدون في الشوط الفاصل لتنتقل المباراة إلى المجموعة الحاسمة.
تقدمت أنيسيموفا المصنفة الثامنة 4-1 بفضل ضربة أمامية ناجحة وتمالكت أعصابها بعد ذلك لتحقق الفوز، وتصل إلى نهائي بطولة كبرى للمرة الثانية توالياً.
علي الجانب الآخر، قاتلت أرينا سبالينكا المصنفة الأولى عالميا لتواصل رحلة الدفاع عن لقبها في البطولة، بفوزها 4-6 و6-3 و6-4 على الأميركية جيسيكا بيجولا في مباراة قبل النهائي‭ ‬مليئة بالضغوط.
وتجاوزت اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء بداية متوترة في مباراة إعادة لنهائي 2024، وأحزنت الجماهير المتحمسة لصاحبة الأرض على ملعب آرثر آش، بعدما سحقت المصنفة الرابعة بإطلاق 43 ضربة ناجحة وثماني ضربات إرسال ساحقة.

