السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

سلوفاكيا تصدر الأزمات المبكرة للألمان بالخسارة الأولى

سلوفاكيا تصدر الأزمات المبكرة للألمان بالخسارة الأولى
5 سبتمبر 2025 10:32

براتيسلافا(رويترز)

تعرّض منتخب ألمانيا، بطل العالم أربع مرات، لهزيمة مفاجئة 2-صفر أمام مضيفه سلوفاكيا في مستهل مشوارهما في تصفيات كأس العالم لكرة القدم 2026، وهي أول خسارة خارج أرضه في تاريخه التصفيات.
ولم يخسر المنتخب الألماني، الذي وضع هدف الفوز بكأس العالم 2026، من قبل أي مباراة في تصفيات كأس العالم خارج أرضه، وخسر الآن آخر ثلاث مباريات، بعد الهزيمتين أمام البرتغال وفرنسا في دوري الأمم في يونيو.
وقال جوليان ناجلسمان مدرب ألمانيا: «لم نُظهر أي رغبة في الفوز بمباراتنا اليوم. على هذا الصعيد، تفوق علينا المنافس تماماً. نريد التأهل إلى كأس العالم، لكننا اليوم كنا بعيدين كل البعد عن ذلك».
«أريد أن أرى هذه الروح المعنوية. لقد اخترنا أفضل اللاعبين في ألمانيا، ولكن ربما علينا أن نركز بشكل أقل على الجودة، ونركز أكثر على اللاعبين الذين سيبذلون قصارى جهدهم في الملعب».
ولم يقدم منتخب ألمانيا أداءً جيداً في البطولات الكبرى منذ فوزه الأخير بكأس العالم في 2014.
وأهدر منتخب سلوفاكيا فرصة ذهبية في الثواني الأولى عبر لوبومير ساتكا، ثم تصدى حارس المرمى الألماني أوليفر باومان لمحاولة من ليو ساور في الدقيقة 21.
ونجح منتخب سلوفاكيا أخيراً في هز الشباك في الدقيقة 42، عندما فقد فلوريان فيرتز لاعب ألمانيا الكرة وتفوق أصحاب الأرض على الألمان بهجمة مرتدة سريعة قبل أن يختتم ديفيد هانتشكو الهجمة بتسديدة رائعة.
ورغم الشراسة الهجومية التي لعب بها منتخب ألمانيا في الشوط الثاني واقتراب ليون جوريتسكا من التسجيل، ضاعفت سلوفاكيا تقدمها عكس سير اللعب عن طريق ديفيد ستريليك في الدقيقة 55.
وقال ناجلسمان:«الدقائق الخمس الأولى من الشوط الثاني كانت أكثر إشراقاً بعض الشيء لكن الباقي كان قاتماً للغاية».
«أثق بفريقي، لكن على اللاعبين أن يفهموا أن مجرد كونك لاعباً أفضل لا يكفي إن لم تُظهر استعداداً ورغبة».
وتسافر سلوفاكيا إلى لوكسمبورج لخوض مباراتها التالية في المجموعة الأولى يوم الأحد المقبل، بينما تستضيف ألمانيا منتخب أيرلندا الشمالية.

جوليان ناجلسمان
منتخب ألمانيا
تصفيات كأس العالم
