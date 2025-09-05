الأوروجواي وكولومبيا والباراجواي إلى نهائيات مونديال 2026

مونتيفيديو(أ ف ب)

لحقت منتخبات الاوروجواي وكولومبيا والباراجواي بالأرجنتين والبرازيل والإكوادور، إلى نهائيات كاس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، عقب الجولة السابعة عشرة قبل الأخيرة من التصفيات الأميركية الجنوبية.

وحجز منتخب الأوروجواي بقيادة مدربه الارجنتيني مارسيلو بييلسا بطاقته بفوزه على ضيفه البيروفي 3-0، والأمر ذاته بالنسبة للمنتخب كولومبيا الفائز بالنتيجة ذاتها على ضيفه البوليفي، فيما حسمت الباراغواي تأهلها بتعادل سلبي مع ضيفتها الإكوادور.

وكانت منتخبات الأرجنتين حاملة اللقب والبرازيل والإكوادور ضامنة لتأهلها قبل الجولة السابعة عشرة.

على ملعب سنتيناريو في مونتيفيديو، أمام 60 ألف متفرج، وضع مهاجم أميركا المكسيكي رودريجو أجويري الأوروجواي في المقدمةج بافتتاحه التسجيل في الدقيقة 14 برأسية قوية في الزاوية العلوية، وأضاف لاعب وسط فلامينجو البرازيلي جورجيان دي أراسكايتا الثاني (58)، قبل أن يختم البديل مهاجم ريال أوفييدو الاسباني فيديريكو فيناس المهرجان بالهدف الثالث في الدقيقة 80.

وكانت الأوروجواي، الفائزة بكأس العالم عامي 1930 و1950، بحاجة إلى التعادل فقط للتأهل، وهو ما مكن المدرب المخضرم بييلسا من قيادة منتخب آخر إلى كأس العالم.

وأصبح بييلسا (70 عاماً) أول مدرب يقود ثلاثة منتخبات إلى كأس العالم، بعدما قاد منتخب بلاده الأرجنتين إلى نهائيات نسخة 2002 عندما خرج من الدور الأول، وتشيلي إلى نسخة 2010 وقادها إلى ثمن النهائي قبل الخسارة أمام البرازيل 0-3.

وشهد تعيين بيلسا مدرباً للأوروجواي في 2023 ارتياحاً كبيراً في البلاد، لكن النتائج المتواضعة في التصفيات خيبت الآمال.

وكان التأهل محتملاً في نظام يتيح تأهل ستة منتخبات من أصل 10 منتخبات من كونميبول مباشرة، بينما يخوض صاحب المركز السابع ملحقاً دولياً.

وارتقت الاوروجواي إلى المركز الثالث برصيد 27 نقطة بفارق 11 نقطة خلف الأرجنتين الفائزة على تشيلي بثلاثية نظيفة أيضاً، وبفارق نقطة واحدة خلف البرازيل التي تغلبت على تشيلي بالنتيجة ذاتها.

وحسمت كولومبيا تأهلها أيضاً بفوزه الكبير على بوليفيا بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها نجم ريال مدريد الإسباني وبايرن ميونيخ الألماني السابق المخضرم البالغ من العمر 34 عاماً خاميس رودريجيز (31) وخوان كوردوبا (74) وخوان فرناندو كوينتيرو (83).

وصعدت كولومبيا إلى المركز الخامس برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف أمام الباراغواي التي حققت الأهم بتعادلها مع ضيفتها الإكوادور سلباً، وضمنت المشاركة في كأس العالم للمرة التاسعة في تاريخها.