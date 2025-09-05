نجوم جدد في «الكالتشيو».. صفقات الصيف بين الحكمة والمجازفة!

معتز الشامي (أبوظبي)

أغلق سوق الانتقالات الصيفية أبوابه في إيطاليا مساء الاثنين الماضي، بعد أسابيع شهدت إثارة كبيرة وسباق محموم بين أندية الدوري الإيطالي «سيريا A» لإعادة ترتيب أوراقها قبل انطلاق موسم 2025-2026. وبين الأسماء الكبيرة التي شدّت الأنظار، والمواهب الشابة التي وُصفت بصفقات المستقبل، يمكن القول إن الكالتشيو على موعد مع موسم غير تقليدي.

وجسدت صفقات صيف 2025 في الدوري الإيطالي مزيجاً من الحكمة والمجازفة، فمن أساطير مثل فاردي وبيلوتي الذين يسعون إلى إثبات أن العمر مجرد رقم، إلى مواهب شابة مثل سوشيتش وريتشّي وهويلوند الطامحين لبناء مستقبلهم في الكالتشيو، يبدو أن الموسم المقبل سيحمل الكثير من الإثارة والقصص الإنسانية داخل وخارج الملعب.

ففي دوري لا يعرف التوازن الثابت، تبدو هذه الأسماء مرشحة لتغيير المعادلة وإعادة كتابة الحكايات القديمة بروح جديدة. وما على الجماهير سوى ترقب الصافرة الأولى، لاكتشاف إن كانت هذه الرهانات ستصيب، أم ستضاف إلى سجل الإخفاقات.

كبار المهاجمين يعودون

ودفع رحيل الهداف الإيطالي ماتيو ريتيجي عن أتالانتا إلى الدوري السعودي، إدارة النادي للتعاقد مع المونتينيجري نيكولا كريستوفيتش، هداف ليتشي السابق، في مهمة صعبة لتعويض 25 هدفاً سجلها ريتيجي الموسم الماضي، وفي سردينيا، يخوض المخضرم أندريا بيلوتي تحدياً جديداً بقميص كالياري، بحثاً عن استعادة بريقه بعد سنوات من التراجع، بينما صنع الوافد الجديد إلى كريمونيزي الحدث الأكبر، جيمي فاردي، أسطورة ليستر سيتي، الذي اختار أن يختم مسيرته في ملاعب الكالتشيو بعمر 38 عاماً.

مواهب شابة

ورغم تعاقدات الخبرة، فإن كثيراً من الأندية فضّلت الرهان على الشباب، نادي إنتر جدد دماءه عبر الكرواتي بيتر سوشيتش القادم من دينامو زغرب، لاعب وسط يُنتظر أن يحمل إرث الكروات في الفريق الأزرق والأسود.

أما ميلان، فاختار الاستثمار في لاعب وسط تورينو صامويل ريتشي مقابل 23 مليون يورو، ليجمع بين التجربة المحلية والمستقبل الواعد. بينما نابولي، الذي أحدث ضجة بضم كيفن دي بروين، اتجه كذلك إلى الدنماركي راسموس هويلوند، في محاولة لإحياء مسيرة المهاجم الشاب بعد إخفاق تجربته في مانشستر يونايتد.

قصص انتقالات مثيرة

ومن أبرز الحكايات هذا الصيف ما جرى في بولونيا، حيث خطف النادي الإنجليزي الشاب جوناثان رو بعد خلافه مع أدريان رابيو في مرسيليا، لينتقل الأخير إلى ميلان بينما وجد الأول نفسه في تجربة جديدة بالكالتشيو. أما نادي كومو، فقام بثورة حقيقية بعد التعاقد مع 16 لاعباً دفعة واحدة، أبرزهم الإسباني الواعد خيسوس رودريجيز بصفقة قياسية بلغت 22.5 مليون يورو، وسط منافسة من أندية إنجليزية.

وفي جنوى، خطف الأنظار الأرجنتيني فالنتين كاربوني، القادم على سبيل الإعارة من إنتر، والذي يسعى للتعويض عن فترة إصابة طويلة الموسم الماضي. فيما أعار فيورنتينا لاعبه ريكاردو سوتيل إلى ليتشي ليمنحه خبرة يحتاجها فريق يعاني لتفادي الهبوط. أما هيلاس فيرونا، فاختار النيجيري جيفت أوربان لإحياء هجومه بعد تجارب غير مستقرة في فرنسا وألمانيا.

رهانات تكتيكية

وأصر روما على الفوز بخدمات البرازيلي ويسلي من فلامنجو، وقد أثبت اللاعب نفسه سريعاً بتسجيل هدف الفوز في الجولة الافتتاحية. وفي ساسولو، وجد البلجيكي أستر فرانكس فرصة جديدة لإثبات نفسه بعد فترة قصيرة مع ميلان.

أما تورينو، ورغم خسارته أسماء مهمة، فضم المغربي زكريا أبوخلال لتعويض النقص الهجومي، بينما اتجه أودينيزي إلى خيار مثير للجدل عبر نيكولو زانيولو الذي يسعى لاستعادة مسيرته بعد محطات صعبة بين تركيا وإيطاليا.

قصص خارج الخطوط

اللافت أن بارما لم يُحدث ضجة بلاعب معين، بل بخيار إداري، إذ أصبح الإسباني كارلوس كويستا (30 عاماً) أصغر مدرب في تاريخ الكالتشيو الحديث بعد أن غادر منصبه كمساعد لميكيل أرتيتا في أرسنال، ليبدأ تجربة تدريبية فريدة في إيطاليا، أما لاتسيو، فقد بدت الاستثناء الوحيد هذا الصيف، بعدما فرضت العقوبات على النادي صيفاً صعباً اكتفى فيه بتثبيت عقود لاعبين معارين، دون أي صفقة جديدة لافتة.



