«Formidable» تمنح ديمبيلي الكرة الذهبية!

معتز الشامي (أبوظبي)

أثار النجم الفرنسي عثمان ديمبيلي، لاعب فريق باريس سان جيرمان، حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن هوية الفائز بجائزة الكرة الذهبية 2025.

ولم يتبق سوى أيام قليلة قبل أن نتعرف على هوية الفائز، في الحفل الذي يقام في 22 سبتمبر، على مسرح شاتليه في باريس، وهناك لاعبان مرشحان بقوة للفوز بالجائزة الفردية الأبرز، عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) ولامين يامال (برشلونة).

ومع اقتراب حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه، تكثر التكهنات حول المرشحين الأوفر حظاً، ولا شك أن آخر قصة نشرها مهاجم باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا، الموسم الماضي، على «إنستجرام»، أثارت ردود فعل واسعة من الجماهير.

لكن ما هي القصة الغامضة لعثمان ديمبيلي! حيث يتواجد اللاعب حالياً في مركز كليرفونتين، مع المنتخب الفرنسي لخوض مباراتي تصفيات كأس العالم 2026، وفي انتظار الإعلان الرسمي، يبحث المشجعون عن أي دليل قد يقودهم إلى الفائز المستقبلي.

وفي الساعات الأخيرة، أثار ديمبيلي الجدل، حيث نشر مهاجم باريس سان جيرمان صورة له من أول مباراة له مع فريق «استاد رين»، مصحوبة بأغنية «Formidable» لمغني الراب الفرنسي تياكولا

«لم أنتظر أن تأتيني الأمور، لأرى أحلامي تتحقق. تعتقدون أننا نفعل هذا من أجل المتعة. أنا، طالما لم أُصب الهدف. أنا، طالما لم أُصب الهدف. سأجد صعوبة دائماً في إغلاق عيني»، هذا ما نسمعه في المقطع الذي اختاره عثمان ديمبيلي.

وكان هذا المقطع كافياً لإثارة الجدل، بل ودفع بعض الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى حد القول بأن لاعب باريس سان جيرمان رقم 10، قد أبلغ بفوزه بالكرة الذهبية 2025.