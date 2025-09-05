السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ميسي يثير التكهنات: المنطق ضد مشاركتي في مونديال 2026

ميسي يثير التكهنات: المنطق ضد مشاركتي في مونديال 2026
5 سبتمبر 2025 12:42

لندن (د ب أ)
ودّع ليونيل ميسي جماهير الأرجنتين وداعاً مؤثراً بعد خوضه آخر مباراة رسمية له مع منتخب «راقصو التانجو» على ملعبه، لكنه لم يتخذ قراره النهائي بعد بشأن المشاركة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم المقبلة. وأحرز الساحر الأرجنتيني «38 عاماً» هدفين في فوز الأرجنتين 3/ صفر على ضيفتها فنزويلا، صباح اليوم في الجولة الـ17 من تصفيات اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) المؤهلة للمونديال القادم، الذي يقام في العام المقبل بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا.
وخاض المنتخب الأرجنتيني (بطل العالم) مباراته الأخيرة على ملعبه في التصفيات، بعدما ضمن تأهله بالفعل للمونديال في وقت سابق، لكن ميسي واصل إثارة التكهنات بشأن مشاركته في النسخة القادمة من كأس العالم.
وصرح ميسي لقناة «تي واي سي سبورتس» التلفزيونية الأرجنتينية: «لطالما حلمت بالوصول إلى هذا المستوى». وأضاف في تصريحاته، التي نقلتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) «مررت بالكثير من التجارب على هذا الملعب، سواء كانت جيدة أو سيئة، لكن اللعب في الأرجنتين أمام جماهيرنا دائماً ما يكون مصدر سعادة».
وفيما يتعلق بالتواجد في المونديال القادم للدفاع عن لقبه، أضاف ميسي: «كما قلت سابقاً عن كأس العالم، لا أعتقد أنني سأشارك فيه مرة أخرى. نظراً لعمري، فالأمر الأكثر منطقية هو أنني لن أشارك».
واستدرك ميسي قائلاً: «ولكن حسناً، لقد اقترب المونديال من الانطلاق، لذا أنا متحمس ومتحفّز للمشاركة في البطولة. كما أقول دائماً، ألعب يوماً بيوم، مباراة بمباراة، محاولاً أن أشعر بالسعادة، والأهم من ذلك، أن أكون صادقاً مع نفسي». وشدد ميسي: «عندما أشعر بالسعادة، أستمتع بالأمر، ولكن عندما لا أشعر، بصراحة، لا أقضي وقتاً ممتعاً، لذلك أفضّل عدم التواجد هناك إذا لم أشعر بالسعادة. لذا سنرى. لم أتخذ قراراً بشأن اللعب في كأس العالم بعد». وأشار ميسي «سأنهي الموسم، ثم سأخوض فترة ما قبل الموسم، وسيتبقى ستة شهور. لذا سنرى كيف ستسير الأمور». واختتم ميسي حديثه قائلاً: «آمل أن أحظى بموسم تحضيري جيد، وأن أنهي موسم الدوري الأميركي لكرة القدم بشكل جيد، ثم سأقرر ما سأقوم به». وقدم ميسي أداءً مذهلاً في المباراة التي أقيمت بالعاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس، وكان قريباً من تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك) في اللحظات الأخيرة من اللقاء، ولم يمنعه سوى راية التسلل.

أخبار ذات صلة
ميسي يتألق في الفوز على فنزويلا بتصفيات كأس العالم
ألمانيا تواجه كوت ديفوار وفنلندا ودياً
ميسي
كأس العالم
منتخب الأرجنتين
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©