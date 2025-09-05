السبت 6 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تايسون يتحدى مايويذر في نزال استعراضي

تايسون يتحدى مايويذر في نزال استعراضي
5 سبتمبر 2025 12:46

لندن (د ب أ)
من المقرر أن يلتقي بطلا العالم السابقان في الملاكمة مايك تايسون وفلويد مايويذر على الحلبة في العام المقبل.
وأعلنت شركة إنتاج الملاكمة «سي إس آي سبورتس» عن النزال بين تايسون، الذي يبلغ الستين من عمره العام المقبل، ومايويذر 48 عاماً، لكنها لم تحدد مكان النزال أو أي تفاصيل أخرى، باستثناء أنه سيقام في الربيع المقبل.
وقال الأميركي تايسون، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، الذي خسر بالنقاط أمام مواطنه جيك بول في نزال من ثماني جولات خلال نوفمبر الماضي: «هذا النزال لم أتوقعه أنا ولا العالم». ودخلت رياضة الملاكمة حقبة جديدة من التقلبات، فيما سيكون هذا النزال هو الأكثر تقلباً. وأكد تايسون: «ما زلت لا أصدق أن فلويد يريد فعل ذلك حقاً. سيضر ذلك بصحته، لكنه يريد خوض النزال، لذا فقد قام بالتوقيع على العقد من أجل إقامة هذه المواجهة».
وفاز مايويذر بألقاب عالمية في خمسة أوزان مختلفة، ولم يتكبد أي خسارة خلال مسيرته التي امتدت لخمسين نزالاً، والتي انتهت بانتصار على نجم فنون القتال المختلطة كونور مكجريجور، وقال مايويذر: «أمارس هذه الرياضة منذ سنوات طويلة، ولم يتمكن أي ملاكم آخر من الفوز عليّ».
وشدد الملاكم الأميركي: «أنتم تعلمون أنني إذا كنت أريد تحقيق إنجاز كبير، فسيكون أسطورياً. أنا الأفضل في عالم الملاكمة». واختتم مايويذر تصريحاته قائلاً: «ستلبي هذه المباراة رغبة الجماهير».

تايسون
فلويد مايويزر
آخر الأخبار
فلسطينيون يهرولون بعد القصف الإسرائيلي على مبنى سكني في مدينة غزة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
إسرائيل تصعد عملياتها العسكرية في مدينة غزة
اليوم 01:06
إيفيت كوبر وزيرة الخارجية البريطانية
الأخبار العالمية
تعديل وزاري في بريطانيا
اليوم 01:06
اجتماع الحكومة اللبنانية برئاسة جوزيف عون (أف ب)
الأخبار العالمية
الحكومة اللبنانية تقر خطة الجيش بشأن حصر السلاح في يد الدولة
اليوم 01:06
سيارات محترقة جراء العنف في طرابلس (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: بدأنا تنفيذ خريطة الطريق تمهيداً لإجراء الانتخابات في ليبيا
اليوم 01:06
مستوطنون يراقبون مزارعين فلسطينيين في رام الله (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مستوطنون يهاجمون قرية فلسطينية في الضفة
اليوم 01:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©