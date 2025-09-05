تايسون يتحدى مايويذر في نزال استعراضي

لندن (د ب أ)

من المقرر أن يلتقي بطلا العالم السابقان في الملاكمة مايك تايسون وفلويد مايويذر على الحلبة في العام المقبل.

وأعلنت شركة إنتاج الملاكمة «سي إس آي سبورتس» عن النزال بين تايسون، الذي يبلغ الستين من عمره العام المقبل، ومايويذر 48 عاماً، لكنها لم تحدد مكان النزال أو أي تفاصيل أخرى، باستثناء أنه سيقام في الربيع المقبل.

وقال الأميركي تايسون، بطل العالم السابق للوزن الثقيل، الذي خسر بالنقاط أمام مواطنه جيك بول في نزال من ثماني جولات خلال نوفمبر الماضي: «هذا النزال لم أتوقعه أنا ولا العالم». ودخلت رياضة الملاكمة حقبة جديدة من التقلبات، فيما سيكون هذا النزال هو الأكثر تقلباً. وأكد تايسون: «ما زلت لا أصدق أن فلويد يريد فعل ذلك حقاً. سيضر ذلك بصحته، لكنه يريد خوض النزال، لذا فقد قام بالتوقيع على العقد من أجل إقامة هذه المواجهة».

وفاز مايويذر بألقاب عالمية في خمسة أوزان مختلفة، ولم يتكبد أي خسارة خلال مسيرته التي امتدت لخمسين نزالاً، والتي انتهت بانتصار على نجم فنون القتال المختلطة كونور مكجريجور، وقال مايويذر: «أمارس هذه الرياضة منذ سنوات طويلة، ولم يتمكن أي ملاكم آخر من الفوز عليّ».

وشدد الملاكم الأميركي: «أنتم تعلمون أنني إذا كنت أريد تحقيق إنجاز كبير، فسيكون أسطورياً. أنا الأفضل في عالم الملاكمة». واختتم مايويذر تصريحاته قائلاً: «ستلبي هذه المباراة رغبة الجماهير».