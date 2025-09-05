تصفيات مونديال 2026.. تحديات «الحلم الكبير» تواجه توخيل!

لندن (أ ف ب)

يعود المنتخب الإنجليزي إلى تصفيات كأس العالم 2026 هذا الأسبوع، مع ضغوط يرزح تحتها مدربه الألماني توماس توخيل، لحلّ مشكلات تُهدّد مساعيه للتتويج باللقب الغائب عن «الأسود الثلاثة» منذ 1966، الصيف المقبل.

بدأ توخيل مهمته على رأس المنتخب الإنجليزي بشكل مخيّب للآمال، ويتعيّن عليه استغلال مواجهتي أندورا وصربيا في السادس والتاسع من سبتمبر توالياً، لحلّ مشكلات شابت مبارياته الأربع الأولى.

يتصدر المنتخب الإنجليزي المجموعة الحادية عشرة في التصفيات بالعلامة الكاملة، تسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية، مع تسجيل ستة أهداف وشباك نظيفة، لكن المظاهر قد تكون خادعة.

عانى فريق توخيل للخروج منتصراً على ألبانيا بهدفين نظيفين في مستهل مبارياته في التصفيات في مارس، واحتاج إلى هدفين في الشوط الثاني لتحقيق فوز مريح على لاتفيا 3-0.

وكان تكرار المعاناة في مواجهة الفوز على أندورا المتواضعة بهدف نظيف في يونيو، مقلقاً لتوخيل، لكن ما كان أسوأ من ذلك، أنه اختتم برنامج مبارياته الصيفية بخسارة محبطة 1-3 أمام السنغال في مباراة ودية أقيمت في نوتنجهام.

وأثارت أول خسارة لإنجلترا أمام منتخب أفريقي رد فعل عنيف من المشجعين الغاضبين المحبطين بسبب الأداء الباهت لمنتخب بلادهم.

كان ذلك بعيداً تماماً عن الادعاء الجريء لتوخيل بأنه يريد من فريقه اللعب بأسلوب هجومي، ينسف الحذر الذي أظهره تحت قيادة سلفه جاريث ساوثجيت.

لا شك أن إنجلترا ستتأهل إلى مونديال 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لكن إنهاء 60 عاماً من الانتظار للتتويج بلقب بطولة كبرى هو الاختبار الحقيقي لشجاعة توخيل.

يحتاج المدرب السابق لتشيلسي وبايرن ميونيخ الألماني، إلى استعادة الثقة من خلال تحقيق انتصار مقنع في مباراة العودة أمام أندورا، قبل رحلة محفوفة بالمخاطر إلى العاصمة الصربية بلغراد الثلاثاء.

وسيكون انتصار الإنجليز على صربيا وهي المنافس الوحيد على صدارة المجموعة الحادية عشرة، بمثابة إعلان هام عن نواياهم في الطريق إلى كأس العالم.

استدعى توخيل 13 لاعب وسط مختلفاً في تشكيلاته الثلاث في التصفيات، مما يعكس معاناته في بناء خط وسط متماسك.

وطلب الألماني من لاعب الوسط ديكلان رايس اللعب في مركز متقدم أكثر وهو المركز الذي تألق فيه مع أرسنال، ما ترك مكاناً شاغراً للاعب وسط دفاعي، وهو المركز الذي شغله جوردان هندرسون في مواجهة أندورا في يونيو.

لكن بعمر الخامسة والثلاثين، لا يبدو هندرسون الحلّ المثالي، رغم تقدير توخيل لصفات القيادة التي يتمتع بها اللاعب المخضرم لبرنتفورد.

ويمثّل غياب جود بيلينغهام بسبب الإصابة ضربة موجعة، إلا أنه يتيح لتوخيل تجاوز تصريحاته المثيرة للجدل التي قال فيها إن والدته تجد سلوك نجم ريال مدريد الإسباني على أرض الملعب «منفّراً».

وشكّل الأداء البطيء لإنجلترا في الثلث الأخير مشكلة متكررة لتوخيل، وقد زادت إصابتا بوكايو ساكا من أرسنال وكول بالمر من تشيلسي، الطين بلة.

لا يبدو بطل مونديال 1966 أكثر ديناميكية مما كان عليه تحت قيادة ساوثجيت، وبدأت النظرة إلى تكتيكات المدرب الألماني تميل نحو التشكيك سلفاً.

يجب أن تكون صناعة فرص كافية للاعب بايرن ميونيخ وقائد المنتخب وهدّافه التاريخي، هاري كين، هي الهدف الأساسي قبل كأس العالم.

سيختار توخيل من بين ماركوس راشفورد لاعب برشلونة الإسباني، إيبيريتشي إيزي ونوني مادويكي من أرسنال، أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل وجارود بوين لاعب وستهام، لتأمين خطوط الإمداد لكين ضد أندورا وصربيا.